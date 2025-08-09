UTA - Farul, 18:30, LIVE SCORE. Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
UTA – Farul, 18:30, LIVE SCORE. Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1

Publicat: 9 august 2025, 14:04

UTA – Farul, 18:30, LIVE SCORE. Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1

Ianis Zicu, antrenorul Farului / Hepta

Meciul UTA – Farul e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 18:30. Cele două echipe au un start foarte bun de sezon.

Înaintea acestui meci, UTA este pe locul 4 în Liga 1, cu 8 puncte, în timp ce Farul e pe locul 3, cu 10 puncte. Ambele echipe sunt neînvinse în acest sezon şi, cu un succes, ar urca momentan pe primul loc în Liga 1.

UTA – Farul LIVE SCORE

Farul va trece provizoriu pe primul loc şi în cazul unui rezultat de egalitate la Arad. Constănţenii ar acumula 11 puncte, cu unul peste formaţiile clasate în prezent pe primele două locuri, Rapid şi Universitatea Craiova.

Echipele probabile:

UTA: Iliev – Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Van Durmen, Ov. Popescu – Costache, Al. Roman, Tzionis – Abdallah Antrenor: Adrian Mihalcea

Farul: Buzbuchi – Maftei, Larie, Țîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – I. Cojocaru, Ișfan, R. Tănasă Antrenor: Ianis Zicu

Ianis Zicu vrea ca Farul să prindă play-off-ul

Ianis Zicu are un debut excelent pe banca Farului, cu 3 victorii şi un egal în primele 4 etape, una dintre victorii fiind obţinută cu campioana FCSB, în deplasare.

Ianis Zicu anunţa că formaţia lui trebuie să se lupte pentru play-off. Farul a avut un sezon mai slab în anul competiţional trecut, ratând play-off-ul şi fiind nevoită să evolueze în play-out. Totuşi, Farul s-a salvat direct de la retrogradare, fără să fie nevoită să dispute baraj.

Eu sunt fericit pentru că am reușit să câștigăm acest meci dificil, cu inima, cu spirit. Cred că suntem pe drumul cel bun, într-o lună jumate am reușit să legăm ceva. Clubul este la un nivel de primele 4-5 echipe din campionat, clar trebuie să luptăm pentru play-off.

(n.r. Ce sentimente te-au încercat la meciul contra echipei pe care ai promovat-o?) M-am gândit doar să câștig această partidă și sunt fericit că am reușit. Sper ca și cu UTA să fie un meci frumos, întâlnim o echipă de tradiție. Este o partidă grea, dar avem timp să pregătim meciul”, declara Ianis Zicu, pentru digisport.ro, după Farul – Metaloglobus 2-1.

