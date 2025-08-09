UTA - Farul, 18:30, LIVE SCORE. Ambele echipe pot urca pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Meciul UTA – Farul e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 18:30. Cele două echipe au un start foarte bun de sezon.
Înaintea acestui meci, UTA este pe locul 4 în Liga 1, cu 8 puncte, în timp ce Farul e pe locul 3, cu 10 puncte. Ambele echipe sunt neînvinse în acest sezon şi, cu un succes, ar urca momentan pe primul loc în Liga 1.
UTA – Farul LIVE SCORE
Farul va trece provizoriu pe primul loc şi în cazul unui rezultat de egalitate la Arad. Constănţenii ar acumula 11 puncte, cu unul peste formaţiile clasate în prezent pe primele două locuri, Rapid şi Universitatea Craiova.
Echipele probabile:
UTA: Iliev – Țuțu, Pospelov, Poulolo, Padula – Van Durmen, Ov. Popescu – Costache, Al. Roman, Tzionis – Abdallah Antrenor: Adrian Mihalcea
Farul: Buzbuchi – Maftei, Larie, Țîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – I. Cojocaru, Ișfan, R. Tănasă Antrenor: Ianis Zicu
Ianis Zicu vrea ca Farul să prindă play-off-ul
Ianis Zicu are un debut excelent pe banca Farului, cu 3 victorii şi un egal în primele 4 etape, una dintre victorii fiind obţinută cu campioana FCSB, în deplasare.
Ianis Zicu anunţa că formaţia lui trebuie să se lupte pentru play-off. Farul a avut un sezon mai slab în anul competiţional trecut, ratând play-off-ul şi fiind nevoită să evolueze în play-out. Totuşi, Farul s-a salvat direct de la retrogradare, fără să fie nevoită să dispute baraj.