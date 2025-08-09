Newcastle - Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical "de lux" al "Coţofenelor" cu echipa lui Simeone - Antena Sport

Închide meniul
Newcastle – Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone

Publicat: 9 august 2025, 15:32

Newcastle – Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical de lux al Coţofenelor cu echipa lui Simeone

Diego Simeone / Profimedia Images

Meciul amical Newcastle – Atletico Madrid e în direct, de la ora 18:00, în AntenaPLAY şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Cele două echipe se află în perioada de pregătire înaintea sezonului.

Newcastle – Atletico Madrid LIVE VIDEO

Echipele probabile:

Newcastle (4-3-3): Pope – Livramento, Lascelles, Heffernan, A. Murphy – Hernes, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes Antrenor: Eddie Howe

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak – Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri – Baena, Gallagher, Koke, Simeone – Griezmann, Alvarez Antrenor: Diego Simeone

Starul “Coţofenelor”, Alexander Isak, nu va face parte din lotul lui Eddie Howe pentru acest meci. Liverpool a făcut o ofertă de 140 de milioane de euro pentru atacantul cotat la 120 de milioane de euro, dar Newcastle a respins-o din start.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Isak, dacă el va continua la Newcastle sau se va transfera la o altă formaţie. Discuţiile legate de transferul lui l-au făcut pe Eddie Howe să nu îl includă încă în programul echipei.

Isak a marcat 62 de goluri şi a oferit 11 pase decisive în 109 de meciuri în care a evoluat în tricoul lui Newcastle, în toate competiţiile.

