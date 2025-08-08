Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: "În seara asta a semnat" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat o plecare de ultimă oră de la FCSB. Oficialul campioanei nu s-a ferit de cuvinte și a dezvăluit cine este jucătorul care a părăsit echipa lui Elias Charalambous.

Este vorba despre Alexandru Băluță, jucător ajuns pe „lista neagră” a lui Gigi Becali. Mihai Stoica a transmis că acesta a semnat rezilierea contractului în decursul serii de 8 august.

Mihai Stoica a anunțat că Alexandru Băluță a plecat de la FCSB

Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, Alexandru Băluță va semna, cel mai probabil, cu o echipă din străinătate, după plecarea de la FCSB.

De asemenea, „MM” a transmis că FCSB îi va decide, în curând, și dacă Jordan Gele va rămâne sau nu în lotul lui Elias Charalambous.

„Băluță a încheiat azi contractul. În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar știu că multe echipe din străinătate îl vor.