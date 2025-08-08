Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: "În seara asta a semnat" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat o plecare de ultimă oră de la FCSB. Oficialul campioanei nu s-a ferit de cuvinte și a dezvăluit cine este jucătorul care a părăsit echipa lui Elias Charalambous.
Este vorba despre Alexandru Băluță, jucător ajuns pe „lista neagră” a lui Gigi Becali. Mihai Stoica a transmis că acesta a semnat rezilierea contractului în decursul serii de 8 august.
Mihai Stoica a anunțat că Alexandru Băluță a plecat de la FCSB
Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, Alexandru Băluță va semna, cel mai probabil, cu o echipă din străinătate, după plecarea de la FCSB.
De asemenea, „MM” a transmis că FCSB îi va decide, în curând, și dacă Jordan Gele va rămâne sau nu în lotul lui Elias Charalambous.
„Băluță a încheiat azi contractul. În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar știu că multe echipe din străinătate îl vor.
Mai rămâne Gele. Să vedem care va fi situația lui. Nu prea cred că-l vom trece pe listă, dar trebuie să vorbim și cu Gigi. Iar Edjouma, care a intrat excelent cu Drita, va fi trecut pe listă”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.
FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului
FRF a schimbat regulamentul, care nu îi permitea lui Gigi Becali să îl folosească pe Malcom Edjouma (28 de ani) în Liga 1 pentru că patronul FCSB-ului îl scosese iniţial de pe listă pe mijlocaşul francez.
Gigi Becali a jubilat după decizia FRF. Patronul campioanei României se revoltase anterior fiindcă regulamentul nu îi permitea să îl folosească în campionat pe Malcom Edjouma. Francezul, revenit în lotul FCSB-ului, a evoluat în meciul campioanei României cu Drita, din preliminariile Europa League, partidă câştigată de roş-albaştri cu 3-2.