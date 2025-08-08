Închide meniul
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: "În seara asta a semnat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat”

Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat”

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 21:51

Comentarii
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: În seara asta a semnat

Sportpictures

Mihai Stoica a anunțat o plecare de ultimă oră de la FCSB. Oficialul campioanei nu s-a ferit de cuvinte și a dezvăluit cine este jucătorul care a părăsit echipa lui Elias Charalambous.

Este vorba despre Alexandru Băluță, jucător ajuns pe „lista neagră” a lui Gigi Becali. Mihai Stoica a transmis că acesta a semnat rezilierea contractului în decursul serii de 8 august.

Mihai Stoica a anunțat că Alexandru Băluță a plecat de la FCSB

Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, Alexandru Băluță va semna, cel mai probabil, cu o echipă din străinătate, după plecarea de la FCSB.

De asemenea, „MM” a transmis că FCSB îi va decide, în curând, și dacă Jordan Gele va rămâne sau nu în lotul lui Elias Charalambous.

„Băluță a încheiat azi contractul. În seara asta a semnat încetarea amiabilă a contractului. Probabil va semna în străinătate. Nu știu sigur, dar știu că multe echipe din străinătate îl vor.

Mai rămâne Gele. Să vedem care va fi situația lui. Nu prea cred că-l vom trece pe listă, dar trebuie să vorbim și cu Gigi. Iar Edjouma, care a intrat excelent cu Drita, va fi trecut pe listă”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.

FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului

FRF a schimbat regulamentul, care nu îi permitea lui Gigi Becali să îl folosească pe Malcom Edjouma (28 de ani) în Liga 1 pentru că patronul FCSB-ului îl scosese iniţial de pe listă pe mijlocaşul francez.

Gigi Becali a jubilat după decizia FRF. Patronul campioanei României se revoltase anterior fiindcă regulamentul nu îi permitea să îl folosească în campionat pe Malcom Edjouma. Francezul, revenit în lotul FCSB-ului, a evoluat în meciul campioanei României cu Drita, din preliminariile Europa League, partidă câştigată de roş-albaştri cu 3-2.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
„O să fac eu tot. Voi pune și Federația în legalitate. Stai că vine toamna acum și rezolv eu totul, să nu mai aibă nicio problemă Burleanu. Aseară mi-a spus Gino că rezolvă, dar nu mă așteptam așa repede. Dar într-un fel bine că a făcut-o.

Dacă nu țipam eu, dacă nu urlam eu, nu făceau. Edjouma va putea juca cu Slobozia. Le rezolv, nu vezi? Eu pe unde trec, rezolv”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, transmisese un mesaj dur după ce aflase că Malcom Edjouma nu putea evolua în Liga 1. Totul a pornit de la faptul că Gigi Becali ordonase ca Edjouma să fie scos de pe toate listele. Între timp, francezul a revenit la prima echipă a FCSB-ului.

Comentarii


Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
