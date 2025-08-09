Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: "De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate" - Antena Sport

Închide meniul
Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: “De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate”

Publicat: 9 august 2025, 18:31

Mohamed Salah şi Arne Slot / Profimedia

Arne Slot este pregătit pentru al doilea sezon pe banca lui Liverpool. De data aceasta, “cormoranii” vor începe sezonul din postura de campioni ai Angliei, după ce au făcut spectacol sezonul trecut din Premier League.

Spre deosebire de sezonul trecut, echipele din Premier League vor avea mai multe bătăi de cap din cauza Cupei Africii pe Naţiuni, atunci când le vor lipsi mai mulţi jucători importanţi. Poate cel mai important nume este Mohamed Salah, unul dintre ce mai importanţi jucători ai “cormoranilor”.

Arne Slot a declarat că Jeremie Frimpong îl poate înlocui pe Mohamed Salah

Cupa Africii pe Naţiuni va avea loc în perioada 21 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, iar Arne Slot va simţi, cu siguranţă, lipsa lui Salah. Cu toate acestea, antrenorul olandez s-a gândit deja la acest scenariu şi a declarat că Jeremie Frimpong, noul jucător al “cormoranilor”, transferat vara aceasta de la Bayer Leverkusen, îl poate înlocui cu succes pe egiptean:

“Cu siguranţă ne-am gândit la asta. L-am adus pe Jeremie Frimpong pentru că noi credem că el poate juca fundaş dreapta, dar eu cred şi simt că el poate fi şi extremă dreapta.

Ne-am gândit la faptul că ne va lipsi Mo, cred că pentru cel mult şase meciuri, dar asta înseamnă mult în Premier League, mai ales dacă ne gândim la cât de bine a jucat sezonul trecut.

L-am adus pe Jeremie Frimpong din mai multe motive, iar unul dintre ele este că îl poate înlocui pe Mo dacă Mo nu este aici. Mai sunt şi alte variante, dar Jeremie este o variantă, cu siguranţă”, a declarat Arne Slot, potrivit theathletic.com.

Jeremie Frimpong, în timpul unui meci amical / Profimedia
Jeremie Frimpong, în timpul unui meci amical / Profimedia

Cotat la 50 de milioane de euro pe transfermarkt.com, Jeremie Frimpong a fost crescut de Manchester City, iar în 2019 ajungea la Celtic. Un an şi jumătate mai târziu, Bayer Leverkusen îl cumpăra cu 11 milioane de euro.

Sezonul trecut, el a evoluat în 48 de meciuri în toate competiţiile pentru Leverkusen, marcând 5 goluri şi oferind 12 pase de gol. El a cucerit titlul alături de Bayer în 2024, dar şi Cupa Germaniei. Leverkusen, care a ajuns şi în finala Europa League anul acela, a avut o serie impresionantă de 51 de meciuri la rând fără înfrângere în sezonul 2023/24.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Arne Slot, despre Alexander Isak la Liverpool: “Nu vorbim niciodată despre jucători care nu sunt ai noştri”

Isak este următoarea ţintă a lui Liverpool, dar o ofertă iniţială de 110 milioane de lire sterline a fost respinsă de Newcastle, în timp ce caută un înlocuitor pentru Darwin Nunez, care se apropie de un transfer de 46 de milioane de lire sterline la clubul saudit Al Hilal.

Întrebat despre Isak vineri, Slot nu a vrut să comenteze situaţia: “După cum ştiţi, din partea mea şi cred că fiecare antrenor funcţionează aşa, nu vorbim niciodată despre jucători care nu sunt ai noştri. Pot vorbi despre Hugo, pe care l-am transferat şi care s-a descurcat foarte bine până acum.

Suntem foarte mulţumiţi de lot şi avem toate motivele să fim fericiţi pentru că am câştigat campionatul sezonul trecut. OK, au plecat jucători, dar am adus alţii, iar tinerii se descurcă bine. În acest moment, Darwin ar putea pleca, într-adevăr, dar lucrurile nu sunt semnate, aşa că trebuie să aşteptăm câteva zile până când acest lucru este complet făcut, dar există într-adevăr o şansă să plece”.

