Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: "De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate" - Antena Sport

Arne Slot este pregătit pentru al doilea sezon pe banca lui Liverpool. De data aceasta, “cormoranii” vor începe sezonul din postura de campioni ai Angliei, după ce au făcut spectacol sezonul trecut din Premier League.

Spre deosebire de sezonul trecut, echipele din Premier League vor avea mai multe bătăi de cap din cauza Cupei Africii pe Naţiuni, atunci când le vor lipsi mai mulţi jucători importanţi. Poate cel mai important nume este Mohamed Salah, unul dintre ce mai importanţi jucători ai “cormoranilor”.

Arne Slot a declarat că Jeremie Frimpong îl poate înlocui pe Mohamed Salah

Cupa Africii pe Naţiuni va avea loc în perioada 21 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, iar Arne Slot va simţi, cu siguranţă, lipsa lui Salah. Cu toate acestea, antrenorul olandez s-a gândit deja la acest scenariu şi a declarat că Jeremie Frimpong, noul jucător al “cormoranilor”, transferat vara aceasta de la Bayer Leverkusen, îl poate înlocui cu succes pe egiptean:

“Cu siguranţă ne-am gândit la asta. L-am adus pe Jeremie Frimpong pentru că noi credem că el poate juca fundaş dreapta, dar eu cred şi simt că el poate fi şi extremă dreapta.

Ne-am gândit la faptul că ne va lipsi Mo, cred că pentru cel mult şase meciuri, dar asta înseamnă mult în Premier League, mai ales dacă ne gândim la cât de bine a jucat sezonul trecut.