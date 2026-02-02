Ce tatuaj îşi va face Carlos Alcaraz după câştigarea titlului la Australian Open 2026 - Antena Sport

După ce l-a învins duminică pe sârbul Novak Djokovic în patru seturi în finala Australian Open, spaniolul Carlos Alcaraz a decis să păstreze o amintire specială a victoriei sale istorice.

„Cred că voi face ceva extraordinar pentru a-mi aminti acest moment minunat.” Carlos Alcaraz a decis să sărbătorească în mod original victoria sa istorică la Openul Australiei: îşi va tatua un cangur.

Carlos Alcaraz îşi va tatua un cangur

Spaniolul l-a învins duminică pe marele sârb Novak Djokovic în patru seturi în finală, adăugând la palmaresul său de la Wimbledon, US Open şi Roland-Garros primul său titlu la Melbourne.

Această victorie îl face să intre în cărţile de istorie ca fiind cel mai tânăr jucător care a câştigat cele patru turnee de Grand Slam. „Ei bine, este un vis devenit realitate”, a mărturisit sportivul, înainte de a adăuga: „Sincer să fiu, am muncit foarte mult pentru a câştiga acest trofeu şi pentru a realiza Grand Slam-ul”.

Şi, la fel ca în cazul victoriilor anterioare, tânărul tenisman a decis să-şi facă un nou tatuaj pentru a sărbători această victorie.