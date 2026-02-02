Ce tatuaj îşi va face Carlos Alcaraz după câştigarea titlului la Australian Open 2026 - Antena Sport

După ce l-a învins duminică pe sârbul Novak Djokovic în patru seturi în finala Australian Open, spaniolul Carlos Alcaraz a decis să păstreze o amintire specială a victoriei sale istorice.
„Cred că voi face ceva extraordinar pentru a-mi aminti acest moment minunat.” Carlos Alcaraz a decis să sărbătorească în mod original victoria sa istorică la Openul Australiei: îşi va tatua un cangur.
Carlos Alcaraz îşi va tatua un cangur
Spaniolul l-a învins duminică pe marele sârb Novak Djokovic în patru seturi în finală, adăugând la palmaresul său de la Wimbledon, US Open şi Roland-Garros primul său titlu la Melbourne.
Această victorie îl face să intre în cărţile de istorie ca fiind cel mai tânăr jucător care a câştigat cele patru turnee de Grand Slam. „Ei bine, este un vis devenit realitate”, a mărturisit sportivul, înainte de a adăuga: „Sincer să fiu, am muncit foarte mult pentru a câştiga acest trofeu şi pentru a realiza Grand Slam-ul”.
Şi, la fel ca în cazul victoriilor anterioare, tânărul tenisman a decis să-şi facă un nou tatuaj pentru a sărbători această victorie.
După Turnul Eiffel pe glezna stângă pentru a sărbători victoria sa la Roland Garros, o căpşună pentru Wimbledon, Statuia Libertăţii şi Podul Brooklyn pentru US Open… de data aceasta, un mic cangur va completa colecţia sa. „Ştiu deja că va fi un cangur. Nu ştiu încă unde anume, cred că va fi pe picior, dar nu ştiu încă dacă va fi pe gamba dreaptă sau stângă.”
