Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: "Va merge în străinătate" - Antena Sport

Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: “Va merge în străinătate”

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 13:24

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naţionalei/ Profimedia

Mihai Stoichiţă a oferit detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Directorul tehnic de la FRF a dezvăluit că selecţionerul se simte bine, după ce a fost internat de două ori în această iarnă.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică şi a ajuns în spital, prima dată, în perioada Sărbătorilor. Ulterior, la începutul anului, selecţionerul a fost internat din nou, fiind externat în urmă cu mai puţin de o săptămână.

Mihai Stoichiţă a dezvăluit că Mircea Lucescu şi-a reluat activitatea şi s-a întâlnit cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, în vederea pregătirii duelului “de foc” cu Turcia din semifinala barajului de World Cup 2026.

Stoichiţă a transmis însă că “Il Luce” va merge în străinătate pentru a-şi face mai multe analize, starea sa de sănătate fiind una bună.

“Oamenii să fie liniştiţi, Mircea Lucescu este bine, e stabil. A avut o problemă medicală pentru care a stat în spital. O gripă de sezon cu temperaturi foarte mari. A ieşit în urmă cu cinci zile din spital.

A venit la Federaţie, lucrează, s-a văzut cu preşedintele Burleanu. Este recuperat, va mai merge în străinătate să mai facă nişte analize. Nu cred că au fost probleme cu inima. Pentru baraj nu avem nicio emoţie cu Nea Mircea”, a declarat Mihai Stoichiţă despre Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

România se va duela cu Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul celor de la Beşiktaş. Dacă se va impune, naţionala lui Mircea Lucescu va înfrunta câştigătoarea partidei Slovacia – Kosovo, în finala barajului de World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena.

Proiect de lege pentru eliminarea boicotului la CCR: Judecătorii ar putea fi revocați din cauza absențelorProiect de lege pentru eliminarea boicotului la CCR: Judecătorii ar putea fi revocați din cauza absențelor
