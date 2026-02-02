Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: "Va merge în străinătate" - Antena Sport

Mihai Stoichiţă a oferit detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Directorul tehnic de la FRF a dezvăluit că selecţionerul se simte bine, după ce a fost internat de două ori în această iarnă.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică şi a ajuns în spital, prima dată, în perioada Sărbătorilor. Ulterior, la începutul anului, selecţionerul a fost internat din nou, fiind externat în urmă cu mai puţin de o săptămână.

Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Mihai Stoichiţă a dezvăluit că Mircea Lucescu şi-a reluat activitatea şi s-a întâlnit cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, în vederea pregătirii duelului “de foc” cu Turcia din semifinala barajului de World Cup 2026.

Stoichiţă a transmis însă că “Il Luce” va merge în străinătate pentru a-şi face mai multe analize, starea sa de sănătate fiind una bună.

“Oamenii să fie liniştiţi, Mircea Lucescu este bine, e stabil. A avut o problemă medicală pentru care a stat în spital. O gripă de sezon cu temperaturi foarte mari. A ieşit în urmă cu cinci zile din spital.