"Prinde FCSB play-off-ul?" Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf, cel care a antrenat-o pe FCSB în două rânduri, are mare încredere în campioana en-titre că va prinde un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Echipa lui Elias Charalambous a învins-o pe Csikszereda, scor 1-0, şi se află la 4 puncte de locul 6 al Ligii 1, cu menţiunea că FC Botoşani va juca luni, pe teren prorpiu, cu Oţelul Galaţi, o altă echipă care luptă pentru play-off.

După mai multe rezultate şi prestaţii sub aşteptări, FCSB a obţinut trei puncte extrem de importante, după un meci de luptă, din cauza condiţiilor meteo.

Laurenţiu Reghecampf e convins că FCSB va prinde play-off-ul: “100%”

Întrebat despre şansele roş-albaştrilor de a termina sezonul regulat pe un loc de play-off, Laurenţiu Reghecampf a declarat că este convins că FCSB va ajunge în primele şanse. De asemenea, fostul antrenor al roş-albaştrilor a numit şi motivele pentru care prezenţa FCSB-ului în play-off ar reprezenta un lucru pozitiv:

“(n.r. – Prinde FCSB play-off-ul?) Da, 100%! Pentru că nivelul campionatului în anul acesta e mai bun decât ce a fost în anii precedenți, mi-aș dori un play-off cu Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR Cluj și încă o echipă. Eu așa m-aș gândit că ar fi un play-off cu meciuri foarte frumoase.

Pentru că avem experiența asta și știm din anii precedenți, întotdeauna o echipă care a intrat din întâmplare în play-off, a jucat primul meci cu ambiție mai mare, dar, având în vedere diferența de valoare, după al doilea meci, echipa respectivă era echipa care era bătută de toate echipele.