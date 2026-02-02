"Prinde FCSB play-off-ul?" Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf, cel care a antrenat-o pe FCSB în două rânduri, are mare încredere în campioana en-titre că va prinde un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Echipa lui Elias Charalambous a învins-o pe Csikszereda, scor 1-0, şi se află la 4 puncte de locul 6 al Ligii 1, cu menţiunea că FC Botoşani va juca luni, pe teren prorpiu, cu Oţelul Galaţi, o altă echipă care luptă pentru play-off.
După mai multe rezultate şi prestaţii sub aşteptări, FCSB a obţinut trei puncte extrem de importante, după un meci de luptă, din cauza condiţiilor meteo.
Laurenţiu Reghecampf e convins că FCSB va prinde play-off-ul: “100%”
Întrebat despre şansele roş-albaştrilor de a termina sezonul regulat pe un loc de play-off, Laurenţiu Reghecampf a declarat că este convins că FCSB va ajunge în primele şanse. De asemenea, fostul antrenor al roş-albaştrilor a numit şi motivele pentru care prezenţa FCSB-ului în play-off ar reprezenta un lucru pozitiv:
“(n.r. – Prinde FCSB play-off-ul?) Da, 100%! Pentru că nivelul campionatului în anul acesta e mai bun decât ce a fost în anii precedenți, mi-aș dori un play-off cu Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, CFR Cluj și încă o echipă. Eu așa m-aș gândit că ar fi un play-off cu meciuri foarte frumoase.
Pentru că avem experiența asta și știm din anii precedenți, întotdeauna o echipă care a intrat din întâmplare în play-off, a jucat primul meci cu ambiție mai mare, dar, având în vedere diferența de valoare, după al doilea meci, echipa respectivă era echipa care era bătută de toate echipele.
Și cumva se pierdea echilibrul din play-off. Ajungeau să rămână 2-3 echipe, care își luau 1-2 echipe și cealaltă 1-2 echipe. În momentul când o să ai Rapid, Craiova, Dinamo, CFR, FCSB și încă o echipă cu un parcurs bun, cum ar fi U Cluj. Echipe care până acum au jucat un fotbal bun. Iar U Cluj merită să intre în play-off dacă bate Rapid la București cu 2-0″, a declarat Laurenţiu Reghecampf, potrivit fanatik.ro.
- Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: “O să-l sun pe Gigi Becali”
- “Începe greul”. Ilie Dumitrescu, verdict despre lupta la play-off, după victoria FCSB-ului
- Ce salariu ar avea, de fapt, Olimpiu Moruţan la Rapid
- Gigi Becali propune la naţională un jucător de la FCSB: “Să-l naturalizăm, e numărul 1”
- “Se îngroaşă gluma”. Basarab Panduru s-a convins, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda