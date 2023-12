Ştefan Târnovanu şi-a cerut iubita în căsătorie, într-o vacanţă exotică! Portarul FCSB-ului se pregăteşte de nuntă - Antena Sport

„M-a sunat Giovanni: «Bă, Gigi, cât vrei pe Târnovanu? Că, uite, am o echipă care dă trei milioane». Și i-am zis: «Da, bă, Giovanni, și eu vreau zece». Că: «Cum, bă, să zic așa ceva»… Băi, Giovanni, ei când ți-au zis ție trei (n.r. milioane) le-a fost rușine? «Păi, da, bă, dar sunt trei milioane». Da, și zece milioane sunt tot zece milioane.

El mi-a zis: «Băi, Gigi, mi-e jenă, mă, să cer zece milioane». Păi, spune-le așa: «Bă, el atât vrea, zece milioane. Așteptați un an și o să vedeți că s-ar putea să vrea mai mult». Are doi metri aproape și la doi metri ai lui are mobilitate…

(n.r. e vreo șansă să se transfere în această vară?) Nu cred. Păi, dacă eu am cerut zece milioane. De la trei, la zece… Dacă ceream cinci, poate dădeau ei patru, dar dacă eu cer zece, mijlocul ar fi șase jumate. Dacă ar da ei șase jumate, șapte… Dar nu cred că dau atât. Eu am cerut zece că atât cred eu că trebuie să iau.

(n.r. poate să devină titular la naționala de seniori?) Nu vreau să critic pe alții, treaba lor ce fac. Fiecare face ce vrea. Nu stau eu acum să îi comand eu lui Edi Iordănescu. Mai ales că i-a și ieșit (n.r. cu Horațiu Moldovan), e treaba lui. Dar eu cred că Moldovan este un portar extraordinar, dar eu cred că Târnovanu e cel mai bun din România de departe (n.r. râde). Mă fac și eu diplomat ca voi, voi m-ați învățat diplomația, eu nu știam”, a spus Gigi Becali pentru prosport.ro.