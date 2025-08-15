Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor - Antena Sport

Închide meniul
Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor

Home | Fotbal | Liga 1 | Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor

Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 22:12

Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor

Captură primasport

Hakim Abdallah a deschis scorul în Dinamo – UTA, meci din etapa cu numărul 6 al sezonului de Liga 1. Atacantul a înscris astfel în poarta fostei echipe.

Abdallah s-a despărțit de echipa lui Zeljko Kopic în această perioadă de mercato. Atacantul a ajuns la UTA, echipă antrenată de Adi Mihalcea.

Ce gest a făcut Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo

În minutul 33 al duelului de pe Arena Națională, Hakim Abdallah l-a învins pe Epassy cu un șut puternic. Mingea a fost atinsă de portarul lui Dinamo, însă acesta nu a reușit să o devieze în corner.

După gol, Hakim Abdallah a ales să nu se bucure și și-a cerut scuze în fața fanilor aflați în peluza lui Dinamo. Mai apoi, suporterii echipei lui Zeljko Kopic l-au aplaudat pe atacant.

Captură primasport

Jucătorul din Madagascar a jucat la Dinamo în perioada 2023 -2025. În tricoul „câinilor” a adunat 76 de meciuri, în care a reușit să marcheze de 9 ori și să ofere 6 pase decisive.

În momentul de față, Hakim Abdallah este cotat la suma de 650.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai jucat pentru: Brest U19, Stoke U21, US Avranches, CP El Ejido, Stoke U23, Nantes B, Hesperange, KSK Lierse și RE Virton.

Cum au arătat echipele de start în Dinamo – UTA

Dinamo: Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Charalampos, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, A. Pop, Musi
Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcălău, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Cr. Mihai, Caragea, Soro, Bărbulescu
Antrenor: Zeljko Kopic

UTA: Iliev – Țuțu, Benga, Poulolo, Padula – Van Durmen, Ov. Popescu – Tzionis, A. Roman, Costache – Abdallah
Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Pospelov, Olar, F. Iacob, Zsori, L. Mihai, Vlăsceanu, Hrezdac
Antrenor: Adrian Mihalcea

Comentarii


