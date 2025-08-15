Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor - Antena Sport

Hakim Abdallah a deschis scorul în Dinamo – UTA, meci din etapa cu numărul 6 al sezonului de Liga 1. Atacantul a înscris astfel în poarta fostei echipe.

Abdallah s-a despărțit de echipa lui Zeljko Kopic în această perioadă de mercato. Atacantul a ajuns la UTA, echipă antrenată de Adi Mihalcea.

Ce gest a făcut Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo

În minutul 33 al duelului de pe Arena Națională, Hakim Abdallah l-a învins pe Epassy cu un șut puternic. Mingea a fost atinsă de portarul lui Dinamo, însă acesta nu a reușit să o devieze în corner.

După gol, Hakim Abdallah a ales să nu se bucure și și-a cerut scuze în fața fanilor aflați în peluza lui Dinamo. Mai apoi, suporterii echipei lui Zeljko Kopic l-au aplaudat pe atacant.

Jucătorul din Madagascar a jucat la Dinamo în perioada 2023 -2025. În tricoul „câinilor” a adunat 76 de meciuri, în care a reușit să marcheze de 9 ori și să ofere 6 pase decisive.