Mihai Teja, după Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1: "Ne-a bătut 'Mbappe' Afalna"! I-a făcut praf pe arbitri - Antena Sport

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a criticat arbitrajul la conferinţa de presă de după înfrângerea echipei sale cu Unirea Slobozia. Metaloglobus a condus cu 1-0, dar s-a prăbuşit în ultimele minute. Purece a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 84 şi 90.

Teja l-a remarcat pe Afalna, intrat în a doua repriză. El l-a poreclit “Mbappe” pe acesta. Totodată, Teja a acuzat că a fost fault în atac la penalty-ul din care Unirea Slobozia a egalat.

Mihai Teja: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”

„M-am plictisit şi eu să vin în faţa dumneavoastră să spun că jucăm bine, dar nu luăm puncte. Avem momente când dominăm orice adversar, dar nu luăm puncte. Nu avem nici experienţă. Am controlat prima repriză, la fel şi a doua, în primele 10 minute. Era normal să vină peste noi, ei au venit cu mingi lungi.

L-au pus pe Afalna, ‘Mbappe’ Afalna, a dat cu capul. A dat cu piciorul, a faultat, a cerut în spatele liniei, a redublat, parcă era Mbappe. Trebuie să avem mai mare experienţă. Încrederea, normal, când pierzi, este foarte scăzută.

Plus că, la penalty, eu spun că a fost fault. Dacă vă uitaţi, Afalna nu avea nicio treabă cu mingea. Eu nu ştiu la ce se uită domnii arbitri.