Mihai Teja, după Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1: "Ne-a bătut 'Mbappe' Afalna"! I-a făcut praf pe arbitri - Antena Sport

Mihai Teja, după Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1: "Ne-a bătut 'Mbappe' Afalna"! I-a făcut praf pe arbitri

Mihai Teja, după Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1: "Ne-a bătut 'Mbappe' Afalna"! I-a făcut praf pe arbitri

Mihai Teja, după Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”! I-a făcut praf pe arbitri

Bogdan Stănescu Publicat: 15 august 2025, 22:13

Mihai Teja, după Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1: Ne-a bătut Mbappe Afalna! I-a făcut praf pe arbitri

Mihai Teja la conferinţa de presă / AntenaSport

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a criticat arbitrajul la conferinţa de presă de după înfrângerea echipei sale cu Unirea Slobozia. Metaloglobus a condus cu 1-0, dar s-a prăbuşit în ultimele minute. Purece a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 84 şi 90.

Teja l-a remarcat pe Afalna, intrat în a doua repriză. El l-a poreclit “Mbappe” pe acesta. Totodată, Teja a acuzat că a fost fault în atac la penalty-ul din care Unirea Slobozia a egalat.

Mihai Teja: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”

M-am plictisit şi eu să vin în faţa dumneavoastră să spun că jucăm bine, dar nu luăm puncte. Avem momente când dominăm orice adversar, dar nu luăm puncte. Nu avem nici experienţă. Am controlat prima repriză, la fel şi a doua, în primele 10 minute. Era normal să vină peste noi, ei au venit cu mingi lungi.

L-au pus pe Afalna, ‘Mbappe’ Afalna, a dat cu capul. A dat cu piciorul, a faultat, a cerut în spatele liniei, a redublat, parcă era Mbappe. Trebuie să avem mai mare experienţă. Încrederea, normal, când pierzi, este foarte scăzută.

Plus că, la penalty, eu spun că a fost fault. Dacă vă uitaţi, Afalna nu avea nicio treabă cu mingea. Eu nu ştiu la ce se uită domnii arbitri.

Nu înţeleg eu fotbalul. Poate greşesc, sunt la cald şi nu m-am uitat la meci. Şi mai sunt multe situaţii, în care atacantul nu are nicio treabă cu fundaşul, intră direct în el. Vina e şi a noastră.

Eu l-am poreclit acum (n.r: pe Afalna). Nu se poate un singur jucător să ne bată. De când a intrat, s-a bătut, i-a faultat pe ăştia, arbitrul a închis ochii. Penalty… Ok, şi Purece. Un singur jucător care ne-a ‘omorât’ la toate duelurile”, a declarat Mihai Teja, la conferinţa de presă.

Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84

Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Liga 1.

Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil. În minutul 17 Aganovic a înscris în propria poartă şi oaspeţii au trecut la conducere pe tabela de marcaj. Gazdele au replicat prin şutul lui Eduard Florescu, în minutul 19, apoi ialomiţenii au cerut penalti, la duelul dintre Pasagic şi Rotund, în minutul 25, dar arbitrul nu a acordat nimic. Gazdele au mai avut două şanse de gol, în minutele 43 şi 45+5, însă la pauză a rămas 1-0 în favoarea lui Metaloglobus.

În repriza a doua, deşi nu au avut ocazii clare de gol, gazdele au rezolvat meciul printr-un jucător intrat la pauză, Purece. Acesta a transformat un penalti, în minutul 84, după un henţ în careu, pentru ca în minutul 90 acelaşi Purece să înscrie golul victoriei pentru gazde, notează news.ro.

Unirea Slobozia s-a impus cu 2-1 în faţa lui Metaloglobus şi a ajuns la 10 puncte, ocupând locul 4 în clasament. Metaloglobus rămâne fără victorie în Liga 1 şi, cu un singur punct, este penultima, a 15-a, în clasament.

 

