Mihai Teja, după Unirea Slobozia - Metaloglobus 2-1: "Ne-a bătut 'Mbappe' Afalna"! I-a făcut praf pe arbitri - Antena Sport

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a criticat arbitrajul la conferinţa de presă de după înfrângerea echipei sale cu Unirea Slobozia. Metaloglobus a condus cu 1-0, dar s-a prăbuşit în ultimele minute. Purece a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 84 şi 90.
Teja l-a remarcat pe Afalna, intrat în a doua repriză. El l-a poreclit “Mbappe” pe acesta. Totodată, Teja a acuzat că a fost fault în atac la penalty-ul din care Unirea Slobozia a egalat.
Mihai Teja: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”
„M-am plictisit şi eu să vin în faţa dumneavoastră să spun că jucăm bine, dar nu luăm puncte. Avem momente când dominăm orice adversar, dar nu luăm puncte. Nu avem nici experienţă. Am controlat prima repriză, la fel şi a doua, în primele 10 minute. Era normal să vină peste noi, ei au venit cu mingi lungi.
L-au pus pe Afalna, ‘Mbappe’ Afalna, a dat cu capul. A dat cu piciorul, a faultat, a cerut în spatele liniei, a redublat, parcă era Mbappe. Trebuie să avem mai mare experienţă. Încrederea, normal, când pierzi, este foarte scăzută.
Plus că, la penalty, eu spun că a fost fault. Dacă vă uitaţi, Afalna nu avea nicio treabă cu mingea. Eu nu ştiu la ce se uită domnii arbitri.
Nu înţeleg eu fotbalul. Poate greşesc, sunt la cald şi nu m-am uitat la meci. Şi mai sunt multe situaţii, în care atacantul nu are nicio treabă cu fundaşul, intră direct în el. Vina e şi a noastră.
Eu l-am poreclit acum (n.r: pe Afalna). Nu se poate un singur jucător să ne bată. De când a intrat, s-a bătut, i-a faultat pe ăştia, arbitrul a închis ochii. Penalty… Ok, şi Purece. Un singur jucător care ne-a ‘omorât’ la toate duelurile”, a declarat Mihai Teja, la conferinţa de presă.
Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84
Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Liga 1.