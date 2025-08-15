Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter! - Antena Sport

Închide meniul
Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter!

Home | Fotbal | Premier League | Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter!

Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter!

Publicat: 15 august 2025, 22:29

Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter!

Giovanni Leoni, în tricoul lui Liverpool / Facebook Liverpool

FC Liverpool l-a transferat pe fundaşul italian Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru suma de 26 de milioane de lire sterline, plus bonusuri, informează BBC.

Leoni a semnat un contract valabil până în 2031. Cristi Chivu, care a lucrat cu Leoni la Parma, îl dorea şi el la Inter pe fundaşul “Cruciaţilor”.

OFICIAL | Giovanni Leoni s-a transferat la Liverpool

Fundaşul central al naţionalei Under-19 a Italiei şi-a început cariera la Padova şi a jucat o scurtă perioadă la Sampdoria, înainte de a se transfera la Parma, vara trecută.

Leoni a jucat în 17 meciuri în primul său sezon în Serie A, atrăgând interesul ambelor cluburi din Milano, dar a optat pentru un transfer în străinătate.

El a declarat că „nu putea să refuze” oferta de la Liverpool. „Pentru că este unul dintre cele mai bune cluburi din lume. Nu pot spune nu acestui club”, a precizat fotbalistul.

Transferul lui Leoni este condiţionat de obţinerea autorizaţiei internaţionale şi a permisului de muncă.

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
