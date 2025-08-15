Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter! - Antena Sport

FC Liverpool l-a transferat pe fundaşul italian Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru suma de 26 de milioane de lire sterline, plus bonusuri, informează BBC.

Leoni a semnat un contract valabil până în 2031. Cristi Chivu, care a lucrat cu Leoni la Parma, îl dorea şi el la Inter pe fundaşul “Cruciaţilor”.

OFICIAL | Giovanni Leoni s-a transferat la Liverpool

Fundaşul central al naţionalei Under-19 a Italiei şi-a început cariera la Padova şi a jucat o scurtă perioadă la Sampdoria, înainte de a se transfera la Parma, vara trecută.

Leoni a jucat în 17 meciuri în primul său sezon în Serie A, atrăgând interesul ambelor cluburi din Milano, dar a optat pentru un transfer în străinătate.

El a declarat că „nu putea să refuze” oferta de la Liverpool. „Pentru că este unul dintre cele mai bune cluburi din lume. Nu pot spune nu acestui club”, a precizat fotbalistul.