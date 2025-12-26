Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: "Una dintre cele mai mari sportive ale României" - Antena Sport

Home | Extra | Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: “Una dintre cele mai mari sportive ale României”

Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: “Una dintre cele mai mari sportive ale României”

Dan Roșu Publicat: 26 decembrie 2025, 15:59

Comentarii
Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: Una dintre cele mai mari sportive ale României

Nicuşor Dan şi Virginia Ruzici

Nicuşor Dan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale”, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici, care, „la fel ca alte personalităţi”, „a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată” a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalităţi care, fiecare în felul său, aduc contribuţii remarcabile la promovarea României în lume. Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, au dus mai departe o imagine autentică şi respectată a ţării noastre”, afirmă preşediontele Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici

Şeful statului arată că fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este „una dintre cele mai mari sportive ale României”, pe care s-a bucurat să o întâlnească la Paris, alături de reprezentanţi ai comunităţii româneşşti din Franţa.

„Dublă câştigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lume şi au inspirat generaţii de sportivi”, mai afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Observator
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
18:10
EXCLUSIVA vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui”
17:42
Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată”
17:29
David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025
16:48
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene”
16:25
EXCLUSIVCe s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea”
16:08
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 4 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 5 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali 6 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1