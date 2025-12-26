Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici: "Una dintre cele mai mari sportive ale României" - Antena Sport

Nicuşor Dan afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut bucuria unei întâlniri „speciale”, la Paris, cu fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici, care, „la fel ca alte personalităţi”, „a dus mai departe, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, o imagine autentică şi respectată” a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalităţi care, fiecare în felul său, aduc contribuţii remarcabile la promovarea României în lume. Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune şi consecvenţă, au dus mai departe o imagine autentică şi respectată a ţării noastre”, afirmă preşediontele Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, întâlnire specială la Paris cu Virginia Ruzici

Şeful statului arată că fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este „una dintre cele mai mari sportive ale României”, pe care s-a bucurat să o întâlnească la Paris, alături de reprezentanţi ai comunităţii româneşşti din Franţa.

„Dublă câştigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reuşitele ei au făcut cunoscut numele României în lume şi au inspirat generaţii de sportivi”, mai afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.