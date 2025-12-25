Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

David Popovici a dezvăluit cea mai mare dorință pe care nu a îndeplinit-o: "Mi-ar plăcea foarte mult" - Antena Sport

Home | Extra | David Popovici a dezvăluit cea mai mare dorință pe care nu a îndeplinit-o: “Mi-ar plăcea foarte mult”
EXCLUSIV

David Popovici a dezvăluit cea mai mare dorință pe care nu a îndeplinit-o: “Mi-ar plăcea foarte mult”

Alex Masgras Publicat: 25 decembrie 2025, 11:10

Comentarii
David Popovici a dezvăluit cea mai mare dorință pe care nu a îndeplinit-o: Mi-ar plăcea foarte mult

David Popovici / Antena Sport

David Popovici, campion olimpic, mondial și european, își dorește foarte mult să ia “la pas” Statele Unite ale Americii. Înotătorul vrea să ajungă peste Ocean și să se bucure de America așa cum trebuie, mergând cu mașina de pe o coastă pe cealaltă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Popovici vrea să ajungă de la Washington până în California, dar și în Canada. Campionul olimpic vrea să facă acest drum cu mașina, pentru a se bucura cu adevărat de lucrurile pe care SUA le are de oferit.

David Popovici vrea să viziteze Statele Unite ale Americii cu mașina! Care este cadoul preferat primit de la Moș Crăciun

“Mi-ar plăcea foarte mult să îmi închiriez o mașină de pe coasta de vest a Statelor Unite sau să îmi transport mașina mea acolo, dar nu cred că are sens. Și să fac din Washington până în California, poate și Canada. Poate și parcuri naționale”, a declarat David Popovici, în exclusivitate pentru Antena Sport.

David Popovici a vorbit și despre cadoul său preferat de Crăciun. În copilărie, înotătorul și-a dorit bețe Shaolin, iar mai târziu a înțeles că Moș Crăciun a improvizat:

“Nu știu care e primul cadou, dar știu care a fost preferatul. Mi-am dorit niște bețe Shaolin și am înțeles ulterior că Moș Crăciun a rezolvat cumpărând o coadă de mătură pe care a tăiat-o în două și a scris caractere în chineză, în japoneză, ceva de genul. Am fost cel mai fericit”, a mai spus David Popovici.

Reclamă
Reclamă

Dublu campion mondial anul acesta la Singapore, David Popovici a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Observator
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Fanatik.ro
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
13:51
Jose Mourinho s-a enervat la conferința de presă! Schimb de replici incredibil cu un jurnalist: “Te pedepsesc”
13:24
Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu
12:24
VIDEOTricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: “Să ne vedem la vară în America”
12:01
EXCLUSIVIoan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: “Poate să se bată la campionat”
11:44
EXCLUSIVSimona Radiş, la finalul unui 2025 perfect: “Această schimbare a venit cu un plus. Am atins obiective măreţe”
11:20
EXCLUSIVConstantin Popovici visează la o medalie de aur olimpică istorică pentru România, la 40 de ani: “Un format diferit”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 2 Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” 3 Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” 4 “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi” 5 Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” 6 Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”