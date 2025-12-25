David Popovici a dezvăluit cea mai mare dorință pe care nu a îndeplinit-o: "Mi-ar plăcea foarte mult" - Antena Sport

David Popovici, campion olimpic, mondial și european, își dorește foarte mult să ia “la pas” Statele Unite ale Americii. Înotătorul vrea să ajungă peste Ocean și să se bucure de America așa cum trebuie, mergând cu mașina de pe o coastă pe cealaltă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Popovici vrea să ajungă de la Washington până în California, dar și în Canada. Campionul olimpic vrea să facă acest drum cu mașina, pentru a se bucura cu adevărat de lucrurile pe care SUA le are de oferit.

David Popovici vrea să viziteze Statele Unite ale Americii cu mașina! Care este cadoul preferat primit de la Moș Crăciun

“Mi-ar plăcea foarte mult să îmi închiriez o mașină de pe coasta de vest a Statelor Unite sau să îmi transport mașina mea acolo, dar nu cred că are sens. Și să fac din Washington până în California, poate și Canada. Poate și parcuri naționale”, a declarat David Popovici, în exclusivitate pentru Antena Sport.

David Popovici a vorbit și despre cadoul său preferat de Crăciun. În copilărie, înotătorul și-a dorit bețe Shaolin, iar mai târziu a înțeles că Moș Crăciun a improvizat:

“Nu știu care e primul cadou, dar știu care a fost preferatul. Mi-am dorit niște bețe Shaolin și am înțeles ulterior că Moș Crăciun a rezolvat cumpărând o coadă de mătură pe care a tăiat-o în două și a scris caractere în chineză, în japoneză, ceva de genul. Am fost cel mai fericit”, a mai spus David Popovici.