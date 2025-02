Vecinul împotriva căruia David Popovici a cerut ordin de protecţie a rupt tăcerea. "Tatăl lui mi-a cerut să îmi trimit câinele la adăpost" - Antena Sport

David Popovici a cerut ordin de protecţie împotriva unui vecin de 70 de ani, care ar fi ameninţat că îi va distruge maşina. Cei doi au ajuns azi la Judecătoria Sectorului 2, după ce omul i-ar fi transmis campionului olimpic că îi va da foc bolidului de 150.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bărbatul de 70 de ani care locuieşte deasupra apartamentului lui David Popovici a declarat la ieşirea de la Tribunal că nici nu ştie ce maşină are Popovici, susţinând că totul a pornit de la o dispută avută cu tatăl lui David.

Declaraţiile vecinului lui David Popovici

„Nu am nimic cu el. Care e problema? Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule, nici nu ştiu ce maşină are. Tatăl lui s-a luat de mine. Am un căţel. Şi a zis să îl trimit la adăpost. Cum să-l trimit? Ce să mai vorbesc? Nu l-am ameninţat”, a spus vecinul lui Popovici.

De cealaltă parte, Popovici s-a simţit în pericol şi a dorit ca violenţa să nu devină una fizică. Asta a dus la emiterea unui ordin de protecţie împotriva vecinului.

„Da, mi s-a părut următorul pas natural pe care îl puteam face. Numai timpul ne va spune (n.r. – dacă se va linişti vecinul). Noi suntem de părere că nu şi pentru ca violenţa să nu escaladeze de la una verbală la una fizică, suntem aici”, a spus David Popovici, ia ieşirea de la Tribunal.