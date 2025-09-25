Wayne Rooney, mărturisiri teribile despre dependenţa de alcool! Cine l-a salvat: "Dacă nu era, aş fi fost mort" - Antena Sport

Fostul căpitan al echipei Manchester United, Wayne Rooney, a vorbit deschis despre luptele sale cu dependenţa de alcool. În pragul colapsului, soţia sa l-a ajutat să evite o tragedie teribilă.

Wayne Rooney, invitat la podcastul fostului său coechipier de la Manchester United, Rio Ferdinand, a vorbit despre dependenţa sa de alcool din trecut. „Voiam să ies şi să mă bucur de prietenii mei… dar am ajuns să merg prea departe”, a spus fostul internaţional englez (120 de selecţii, 53 de goluri), adăugând: „Îmi amintesc că mergeam la antrenament, îmi puneam picături în ochi şi mestecam gumă. Am băut timp de două zile la rând”.

Wayne Rooney a dezvăluit că soţia lui, Coleen, l-a salvat: “Dacă nu era ea, aş fi fost mort”

Atacantul era în pragul colapsului, dar a fost cineva care l-a salvat: soţia sa, Coleen. „Cred sincer că dacă ea nu ar fi fost acolo, aş fi fost mort”, a mărturisit Wayne Rooney.

De la acea perioadă tragică în care a dezvoltat „o relaţie toxică cu alcoolul”, fostul căpitan al echipei “Diavolilor Roşii” este acum vindecat şi speră să găsească din nou o echipă pe care să o antreneze.