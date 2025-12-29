Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: "Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei" - Antena Sport

Închide meniul
Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: "Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei"

Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: "Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei"
Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei”

29 decembrie 2025

Aşchia nu sare departe de trunchi. E un proverb românesc care este valabil şi pentru familia celor doi fraţi, Sabin şi Adi Ilie.

Ionuţ Ilie are 25 de ani şi vrea să ducă mai departe celebritatea familiei Ilie prin muzică, nu prin fotbal! Băiatul lui Sabin Ilie a jucat şi el fotbal o lungă perioadă, 15 ani, dar a fost nevoit să pună ghetele în cui din cauza unei accidentări. Nepotul lui Adi Ilie şi-a ales numele de scenă Ioni şi este cântăreţ.

“E pasiunea mea de când eram mic. E frumos că provin dintr-o familie de fotbalişti, dar pe mine m-a inspirat muzica, e o parte din mine. Sunt artist, fac orice fel de muzică. Scot un album în curând”, spune Ionuţ Ilie.

El se bucură de susţinerea lui Sabin în carieră, dar şi a lui Adi Ilie. “Ştiu toate piesele mele. S-au bucurat şi mă susţin. Numele meu de scenă este Ioni, că nu pot să vin cu Ilie. Şi o să dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei ca fotbalişti”, spune tânărul artist.

“Am făcut 15 ani fotbal, dar am făcut ruptură de menisc la genunchi, aşa a fost să fie”, a mai declarat acesta.

