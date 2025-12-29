Nuntă mare la FCSB. David Miculescu și-a cerut iubita în căsătorie - Antena Sport

David Miculescu traversează o perioadă bună la FCSB şi este unul dintre remarcaţii lui Gigi Becali. Şi pe plan personal el a bifat în această iarnă un moment important. Fotbalistul FCSB-ului şi-a cerut iubita în căsătorie în vacanţa de Crăciun.
David Miculescu a făcut marele pas în vacanța din Emiratele Arabe Unite, iar Alexia Elena – viitoarea doamnă Miculescu – a postat pe reţelele de socializare câteva fotografii cu inelul de logodnă primit.
Alexia Elena are 22 de ani este studentă la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București.
