Daniel Pancu, verdict surprinzător înainte de barajul României pentru Cupa Mondială - Antena Sport

Daniel Pancu a vorbit în cadrul unui interviu despre șansele României de a se califica la Cupa Mondială și a expus un punct de vedere intrigant când a adus vorba de baraj. “Tricolorii” o vor întâlni pe Turcia în semifinala play-off-ului, iar în cazul în care vor merge mai departe vor avea de înfruntat învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Cu aproximativ trei luni înainte de baraj, Pancu a declarat că naționala Slovaciei i se pare mai dificil de înfruntat decât cea a Turciei în momentul în care se raportează la o finală pentru “biletul” care trimite la turneul final din America de Nord. Verdictul dat de antrenorul CFR-ului poate fi considerat unul surprinzător, ținând cont de diferența de valoare dintre cele două reprezentative.

Daniel Pancu se teme mai mult de Slovacia decât de Turcia

“Drumul e lung până la Mondial, e foarte lung, pentru că și în condițiile în care vom câștiga în Turcia ne așteaptă un joc în Slovacia, cred eu. Cred că dacă mă pui să aleg între un joc decisiv de calificare între Turcia și Slovacia, cred că aleg Turcia“, a spus Daniel Pancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

În acest moment, lotul naționalei lui Fracesco Calzona este cotat la 130 de milioane de euro, în timp ce cel al Turciei valorează aproape cvadruplu, și anume 508 milioane de euro. În plus, echipa Slovaciei are mult mai puține nume sonore decât cea a lui Vincenzo Montella.

Dacă la echipa din centrul Europei jucătorii care ies în evidență sunt David Hancko, Milan Skriniar sau Stanislav Lobotka, la reprezentativa din “țara semilunii” își fac loc în lot talente precum Arda Guler sau Kenan Yildiz, dar și jucători experimentați precum Hakan Calhanoglu.