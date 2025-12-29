Starul lui AC Milan a dezmințit că ar avea o relație cu actrița Sydney Sweeney : "Nu mai răspândiți povești inventate" - Antena Sport

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au susținut zilele trecute că jucătorul lui AC Milan, Christian Pulisic, ar avea o relaţie cu celebra actriţă Sydney Sweeney.
Speculaţiile au stârnit agitaţie pe reţelele sociale. Acest lucru l-a determinat pe fotbalistul american să nege categoric zvonul unei relaţii cu actriţa, recent văzută în serialele White Lotus şi Euphoria.
Mesajul postat de Pulisic pe rețelele sociale
Jucătorul american al lui AC Milan, care are de fapt o relaţie cu jucătoarea de golf Alexa Melton, a postat următorul mesaj într-un story pe contul său de Instagram: “Vă rog, nu mai răspândiţi poveşti inventate despre viaţa mea privată. Trebuie să aveţi surse responsabile: acest lucru poate afecta viaţa oamenilor“.
Duminică, AC Milan, cu o dublă a lui Christopher Nkunku, autorul primelor sale goluri din acest sezon, a învins cu uşurinţă Verona (3-0) în etapa a 17-a din Serie A. Christian Pulisic a deschis scorul pentru “rossoneri” chiar înainte de pauză.
