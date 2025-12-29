Anthony Joshua, implicat într-un accident cu doi morţi! - Antena Sport

Închide meniul
Anthony Joshua, implicat într-un accident cu doi morţi!

Radu Constantin Publicat: 29 decembrie 2025, 15:10

Anthony Joshua, implicat într-un accident cu doi morţi!

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident în Nigeria. Doi oameni au murit.

Revenim cu amănunte

