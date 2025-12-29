Anthony Joshua, implicat într-un accident cu doi morţi! - Antena Sport

Anthony Joshua a fost implicat într-un accident în Nigeria. Doi oameni au murit.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Revenim cu amănunte
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- Starul lui AC Milan a dezmințit că ar avea o relație cu actrița Sydney Sweeney : “Nu mai răspândiți povești inventate”
- Nuntă mare la FCSB. David Miculescu și-a cerut iubita în căsătorie
- Nepotul lui Adi Ilie s-a lăsat de fotbal şi s-a făcut cântăreţ: “Dau mai departe prin muzică tot ce au construit ei”
- Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
- Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani. Cine este noua soţie, mai tânără cu 24 de ani