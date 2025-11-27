Cristiano Ronaldo a intrat în MMA! Anunţul starului portughez: "Reprezintă valori în care cred cu adevărat" - Antena Sport

Fotbalistul Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei Al-Nassr şi de cinci ori câştigător al Balonului de Aur, a devenit acţionar al companiei spaniole care promovează artele marţiale mixte (MMA), “The Way of Warriors FC’ (WOW FC), care îl include şi pe campionul mondial hispano-georgian Ilia Topuria, scrie EFE.

“Implicarea sa este o etapă definitorie pentru WOW FC şi un moment transformator pentru viitorul artelor marţiale mixte la nivel mondial”, a anunţat compania într-un comunicat de presă de joi.

“MMA reprezintă valori în care cred cu adevărat: disciplină, respect, rezistenţă şi căutarea constantă a excelenţei. WOW FC construieşte ceva unic şi puternic şi sunt mândru să mă alătur acestui proiect pentru a ajuta la ridicarea acestui sport şi a inspira următoarea generaţie”, a declarat internaţionalul portughez.

Conform datelor furnizate de promotor, WOW FC a crescut în toate segmentele demografice, numărul de participanţi la evenimente crescând cu peste 400% an de an şi vânzări în avans de peste 5.000 de bilete pe gală.

