Cristiano Ronaldo a intrat în MMA! Anunţul starului portughez: "Reprezintă valori în care cred cu adevărat" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a intrat în MMA! Anunţul starului portughez: “Reprezintă valori în care cred cu adevărat”

Publicat: 27 noiembrie 2025, 18:06

Cristiano Ronaldo. în timpul unui meci / Profimedia

Fotbalistul Cristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei Al-Nassr şi de cinci ori câştigător al Balonului de Aur, a devenit acţionar al companiei spaniole care promovează artele marţiale mixte (MMA), “The Way of Warriors FC’ (WOW FC), care îl include şi pe campionul mondial hispano-georgian Ilia Topuria, scrie EFE.

“Implicarea sa este o etapă definitorie pentru WOW FC şi un moment transformator pentru viitorul artelor marţiale mixte la nivel mondial”, a anunţat compania într-un comunicat de presă de joi.

Cristiano Ronaldo, acţionarul unei companii care promovează MMA

“MMA reprezintă valori în care cred cu adevărat: disciplină, respect, rezistenţă şi căutarea constantă a excelenţei. WOW FC construieşte ceva unic şi puternic şi sunt mândru să mă alătur acestui proiect pentru a ajuta la ridicarea acestui sport şi a inspira următoarea generaţie”, a declarat internaţionalul portughez.

Conform datelor furnizate de promotor, WOW FC a crescut în toate segmentele demografice, numărul de participanţi la evenimente crescând cu peste 400% an de an şi vânzări în avans de peste 5.000 de bilete pe gală.

Odată cu atragerea lui Cristiano Ronaldo, compania spaniolă speră să îşi accelereze expansiunea globală, o mişcare care cuprinde nu doar lumea sportului, ci şi cultura, moda, divertismentul şi educaţia.

Potrivit CEO-ului său, Arturo Guillen, intrarea fotbalistului portughez în structura acţionariatului este un moment istoric: “CR7 este mai mult decât un superstar global: este un simbol al ambiţiei, rezilienţei şi excelenţei. Credinţa sa în misiunea noastră validează tot ceea ce am construit. Împreună cu Cristiano, cu Ilia Topuria, cu sportivii noştri, partenerii şi milioanele de oameni care urmează această mişcare, suntem pregătiţi să redefinim rolul pe care MMA îl poate juca în cultura globală”.

La rândul său, Topuria a descris parteneriatul cu Ronaldo ca fiind “un moment puternic pentru sport”. “Cristiano Ronaldo reprezintă cele mai înalte standarde de profesionalism, muncă asiduă şi excelenţă globală. Împreună, vom duce MMA pe noi culmi şi vom inspira sportivii şi fanii din întreaga lume să creadă că orice este posibil”, a concluzionat el.

