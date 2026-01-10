Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului - Antena Sport

Închide meniul
Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 23:26

Dennis Man, după un gol marcat / Profimedia

Dennis Man a început anul cu bine la PSV. Românul a revenit în echipa de start a celor de la PSV Eindhoven, fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz în disputa dintre campioana Olandei și Excelsior, din runda cu numărul 18 a Eredivisie.

Trimiterea lui în teren din primul minut a fost una de bun augur, pentru că Dennis Man a reuşit un gol fabulos şi a dat şi o pasă de gol. PSV a trecut de Excelsior, scor 5-1, iar Dennis Man a fost jucătorul care a primit cea mai bună notă. Datorită prestației excelente pe care a avut-o, Dennis Man a fost notat de platforma de specialitate Sofascore cu 8,7, fiind desemnat și cel mai bun jucător de pe teren.

Graţie acestei victorii, echipa românului Dennis Man e lider în Eredivisie, cu 49 de puncte după 18 etape, 14 în plus față de Feyenoord.

 

