Nou antrenor la lotul feminin de gimnastică al României - Antena Sport

Nicolae Forminte (69 de ani) revine în funcția de antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică, pe care îl va conduce pentru a treia oară în carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Corina Moroșan a părăsit lotul feminin de gimnastică în urma dezvăluirilor ce au vizat-o pe Camelia Voinea, Federația Română de Gimnastică a desemnat un nou antrenor. Este vroba de Nicolae Forminte.

„Da, aşa este! Deocamdată urmează să fie constituit lotul şi aprobat colectivul tehnic de antrenori. Fetele care sunt vizate să facă parte din lot vor primi convocarea trimisă de către Federaţie. Nu renunţăm la nicio fată. Legat de cantonament, sunt două variante pe care le pot lua în calcul. Este vorba despre Oneşti sau Deva. Cum însă la Oneşti nu cunosc foarte multă lume, iar la Deva aş putea spune că atunci când merg la Primărie sau la Consiliul Judeţean sunt ca la mine în sufragerie, sigur va fi Deva”, a declarat Forminte pentru orangesport.ro.

Nicolae Forminte a mai condus lotul național în două rânduri, între 2005 și 2010 și între 2016 și 2019.