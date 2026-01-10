Englezii au confirmat plecarea lui Radu Drăgușin la un „gigant european”! Cum l-au numit pe stoperul român - Antena Sport

Revenit pe gazon după aproape 11 luni, Radu Drăgușin a spus ”DA” transferului la AS Roma, formație care ocupă în prezent locul al cincilea în Serie A.
Thomas Frank nu are de gând să se bazeze pe serviciile fundașului român, motiv pentru care alegerea cea mai bună a acestuia a fost să revină în Italia, acolo unde s-a făcut remarcat înainte de transferul în Premier League.
Radu Drăgușin s-a înțeles cu AS Roma
Radu Drăgușin va reveni în Italia, după ce stoperul român și-a dat acordul pentru a semna cu AS Roma, iar presa din Marea Britanie a comentat transferul jucătorului de 23 de ani.
„Starul uitat al lui Tottenham, Radu Drăgușin, este gata să părăsească clubul pentru un transfer surpriză la un gigant european”, au scris cei de la The Sun.
Fundașul lui Tottenham ar urma să fie împrumutat la gruparea din Serie A până la finalul acestui sezon, iar contractul va include și o clauză de cumpărare definitivă, dacă vor fi îndeplinite anumite condiții.
- 38 de meciuri a jucat Radu Drăgușin pentru Tottenham
- Acesta a cucerit UEFA Europa League cu gruparea din Anglia
