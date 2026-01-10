Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul

A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul

Radu Constantin Publicat: 10 ianuarie 2026, 23:50

Comentarii
A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul

Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost eliminată, sâmbătă, de Aston Villa în turul trei al Cupei Angliei. Aston Villa s-a impus cu 2-1, golurile fiind marcate de Buendia ’22 şi Rogers ‘45+3 pentru învingători, respectiv Odobert ’54 pentru Tottenham.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, Ollie Watkins a celebrat victoria în fața suporterilor lui Aston Villa. Gestul atacantului englez l-a iritat pe Palhinha, care l-a lovit. Morgan Rogers, jucător al formației din Birmingham, i-a cerut socoteală mijlocașului portughez, moment în care între cei doi a izbucnit o altercație fizică, potrivit sportal.gr. Jucători şi oficiali au intervenit pentru a aplana conflictul, iar printre cei care au sărit ca situaţia să nu escaladeze a fost şi Radu Drăguşin. Vezi aici momentul.

Tot în turul trei, Manchester City a învins cu 10-1 echipa de liga a treia Exeter City.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
Observator
Viscol și ger extrem în vestul României: Localități izolate, pene de curent și temperaturi de -19 °C
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care trebuie să sperie toți atacanții din Superligă. Exclusiv
Fanatik.ro
El e noul fundaș central al CFR-ului. Daniel Pancu îl are deja în cantonament pe uriașul de 1,93, care trebuie să sperie toți atacanții din Superligă. Exclusiv
23:31
VIDEOMarius Șumudică, scandal de la primul meci la noua echipă. Antrenorul, față în față cu un star englez
23:26
Notă uriaşă luată de Dennis Man pentru gol și pasă de gol în PSV – Excelsior. A fost omul meciului
23:21
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fiul lui Ibrahimovic pleacă de la Milan
23:14
Rareș Ilie, erou pentru echipa sa în Serie B. Românul, la primul său gol din acest sezon în campionat
23:13
Nou antrenor la lotul feminin de gimnastică al României
23:00
VIDEONew York Rangers – Boston Bruins 2-10. Echipa de pe TD Garden și-a “demolat” adversara
Vezi toate știrile
1 FotoCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă 2 Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii” 3 Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani 4 Gigi Becali a cedat un alt fotbalist de la FCSB. A fost prezentat oficial 5 Salariu de 5 milioane de euro din Germania pentru Radu Drăgușin. Decizia luată de român 6 FotoMeci cu cinci goluri şi îmbrânceli în Universitatea Craiova – Stuttgart II
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”