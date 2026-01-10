A ieşit bătaie în Tottenham – Aston Villa! Radu Drăgușin a intrat pe teren să oprească scandalul - Antena Sport

Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost eliminată, sâmbătă, de Aston Villa în turul trei al Cupei Angliei. Aston Villa s-a impus cu 2-1, golurile fiind marcate de Buendia ’22 şi Rogers ‘45+3 pentru învingători, respectiv Odobert ’54 pentru Tottenham.

După fluierul final, Ollie Watkins a celebrat victoria în fața suporterilor lui Aston Villa. Gestul atacantului englez l-a iritat pe Palhinha, care l-a lovit. Morgan Rogers, jucător al formației din Birmingham, i-a cerut socoteală mijlocașului portughez, moment în care între cei doi a izbucnit o altercație fizică, potrivit sportal.gr. Jucători şi oficiali au intervenit pentru a aplana conflictul, iar printre cei care au sărit ca situaţia să nu escaladeze a fost şi Radu Drăguşin. Vezi aici momentul.

Tot în turul trei, Manchester City a învins cu 10-1 echipa de liga a treia Exeter City.