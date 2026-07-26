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Oluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi a semnat în Liga 1: „Îi puteţi spune Tobi!” Cum a fost prezentat la noua echipă

Radu Constantin Publicat: 26 iulie 2026, 16:41

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Oluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi a semnat în Liga 1: „Îi puteţi spune Tobi! Cum a fost prezentat la noua echipă
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Oluwatobiloba Alagbe Adefunyibomi (26 de ani) a semnat cu FC Argeş şi a fost prezentat într-un mod inedit.

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Cum numele lui este greu de pronunţat, oficialii clubului au făcut haz pe situaţie şi au făcut un video amuzant. Delia Rădulescu, membră a staff-ului clubului, a încercat să-i pronunţe numele. Ce a ieşit? Imaginile vorbesc de la sine.

Tobi Alagbe a ajuns la FC Argeș din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Asteras Aktor, club la care se afla din vara lui 2019.

 

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