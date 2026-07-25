Ţara care va găzdui cursa amânată din Bahrain! Când ar putea fi făcut oficial anunţul

Malaezia va găzdui cursa Marelui Premiu al Bahrainului, care a fost amânată din pricina începutului războiului în Orientul Mijlociu.
Cursa din Malaezia ar urma să aibă loc pe 4 octombrie, iar un anunţ oficial din partea Formulei 1 ar putea veni chiar duminică, informează BBC. Chiar dacă se va desfăşura în Malaezia, Marele Premiu se va numi tot al Bahrainului.
Malaezia va găzdui cursa amânată din Bahrain!
Cursa din Malaezia s-ar desfăşura, astfel, cu o săptămână înaintea celei din Singapore. Sursa citată notează că iniţiativa organizării cursei din Malaezia îi aparţine Formulei 1, dar propunerea nu a trecut încă formal toate etapele, inclusiv aprobarea din partea conducerii Formulei 1.
Cursele programate pentru luna aprilie în Bahrain și Arabia Saudită au fost amânate în martie, după ce SUA și Israel au declanșat războiul împotriva Iranului.
Odată confirmată etapa din Malaezia, calendarul va include curse în trei weekenduri consecutive: în Azerbaidjan, Malaezia și Singapore.
Cursa din Ungaria e în direct duminică, 26 iulie, de la ora 16:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Lando Norris va pleca din pole-position, după ce i-a „suflat” dramatic primul loc în calificări lui Lewis Hamilton. Calificările Marelui Premiu al Ungariei s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
După cursa din Ungaria vor urma 3 săptămâni de pauză în Formula 1. „Marele Circ” se va relua în weekend-ul 21-23 august, atunci când va avea loc Marele Premiu al Ţărilor de Jos. Acesta se va vedea exclusiv în Universul Antena.
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