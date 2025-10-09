Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: "Pentru mine, exagerează puțin" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”

Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”

Andrei Nicolae Publicat: 9 octombrie 2025, 13:14

Comentarii
Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: Pentru mine, exagerează puțin

Carlos Sainz, la Marele Premiu de la Singapore / Profimedia

Carlos Sainz a profitat de apariţia sa în emisiunea Partidazo de la radio COPE, pentru a critica modul în care sunt filmate cursele de Formula 1. Pilotul spaniol al echipei Williams denunţă o transmisiune mai interesată de celebrităţi şi de prietenele piloţilor decât de depăşirile de pe pistă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pilotul Williams a făcut această declaraţie într-un interviu acordat emisiunii Partidazo de la radio COPE. Vizibil iritat, spaniolul în vârstă de 31 de ani a criticat dur o transmisiune mai interesată de vedetele invitate în padoc decât de momentele importante ale cursei. “Exagerează arătând vedete şi prietenele noastre“, a atacat nativul din Madrid.

Carlos Sainz, vizibil iritat într-un interviu

Este o tendinţă care a început să se contureze şi care probabil a funcţionat la un moment dat, când oamenii erau interesaţi să vadă prietenele noastre, să vadă persoane celebre la televizor, reacţiile lor“, subliniază fostul pilot al echipelor Renault, McLaren şi Ferrari.

Weekend-ul trecut (la GP-ul din Singapore), nu au arătat niciuna dintre cele patru sau cinci depăşiri pe care le-am făcut la final, nici urmărirea lui Fernando (Alonso) asupra lui Lewis (Hamilton). Au ratat multe lucruri. Pentru mine, exagerează puţin arătând vedetele şi prietenele piloţilor“.

Dincolo de aceste alegeri de realizare, Carlos Sainz consideră că sunt prea mulţi invitaţi în culisele curselor de F1 şi că această agitaţie afectează pregătirea piloţilor:

Reclamă
Reclamă

Uneori, sunt atât de mulţi VIP-uri în padocck încât nici nu mai poţi merge pe jos. Ne deplasăm cu bicicleta sau cu scuterul, pentru că altfel pur şi simplu nu ne putem mişca. Sunt puţin stresat în padocck din cauza numărului mare de persoane care ne opresc pentru a face poze.

Duminica, nu-mi place să mă plimb pentru că vreau să fiu singur şi concentrat. Mama îmi spune să zâmbesc mai mult, dar eu încerc pur şi simplu să mă izolez şi să mă concentrez“.

În cadrul interviului acordat emisiunii Partidazo de COPE, “The Smooth Operator” a povestit şi despre legătura sa cu Tadej Pogacar, liderul ciclismului mondial, care locuieşte, la fel ca el, la Monaco.

Cum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei româneCum a decurs întâlnirea dintre Oana Ţoiu şi Marco Rubio. Anunţul făcut de şefa diplomaţiei române
Reclamă

Dintre cei care locuiesc în prezent în Monaco, el este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, cel pe care îl văd cel mai des. Mergem deseori împreună la cină, facem ciclism… De fapt, cum spun mereu, noi nu facem chiar ciclism, el mă însoţeşte, pentru că el este la un alt nivel“, a mai detaliat pilotul în vârstă de 31 de ani.

Mergem să bem o cafea, să mâncăm o focaccia undeva, ne întâlnim şi vorbim despre sporturile noastre respective. Este un mare fan al meu şi al Formulei 1. Ne simţim foarte bine împreună, cu adevărat“, a adăugat Sainz, potrivit news.ro.

Aventura din Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, care va avea loc între 17 și 19 octombrie, în universul AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Observator
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
14:01
“Perla” lui Real Madrid a vorbit despre tatuajul dedicat celui mai mare triumf al lui Leo Messi : “O zi unică”
13:52
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
13:31
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
12:54
Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României
12:34
Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
12:29
NEWS ALERTIrina Begu, anunț despre viitorul carierei sale: “Am decis să iau o pauză”
Vezi toate știrile
1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţăAdrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă