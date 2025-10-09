Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: "Pentru mine, exagerează puțin" - Antena Sport

Carlos Sainz a profitat de apariţia sa în emisiunea Partidazo de la radio COPE, pentru a critica modul în care sunt filmate cursele de Formula 1. Pilotul spaniol al echipei Williams denunţă o transmisiune mai interesată de celebrităţi şi de prietenele piloţilor decât de depăşirile de pe pistă.

Pilotul Williams a făcut această declaraţie într-un interviu acordat emisiunii Partidazo de la radio COPE. Vizibil iritat, spaniolul în vârstă de 31 de ani a criticat dur o transmisiune mai interesată de vedetele invitate în padoc decât de momentele importante ale cursei. “Exagerează arătând vedete şi prietenele noastre“, a atacat nativul din Madrid.

Carlos Sainz, vizibil iritat într-un interviu

“Este o tendinţă care a început să se contureze şi care probabil a funcţionat la un moment dat, când oamenii erau interesaţi să vadă prietenele noastre, să vadă persoane celebre la televizor, reacţiile lor“, subliniază fostul pilot al echipelor Renault, McLaren şi Ferrari.

“Weekend-ul trecut (la GP-ul din Singapore), nu au arătat niciuna dintre cele patru sau cinci depăşiri pe care le-am făcut la final, nici urmărirea lui Fernando (Alonso) asupra lui Lewis (Hamilton). Au ratat multe lucruri. Pentru mine, exagerează puţin arătând vedetele şi prietenele piloţilor“.

Dincolo de aceste alegeri de realizare, Carlos Sainz consideră că sunt prea mulţi invitaţi în culisele curselor de F1 şi că această agitaţie afectează pregătirea piloţilor: