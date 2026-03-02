Charles Leclerc, imagini de senzaţie de la nunta lui cu Alexandra! Reacţia din partea Formulei 1 - Antena Sport

Charles Leclerc a postat imagini video de senzaţie de la cununia civilă cu Alexandra Saint Mleux. Aproape 500.000 de like-uri a adunat postarea în numai 10 minute, Leclerc fiind urmărit de aproape 23 de milioane de persoane pe Instagram. Alexandra Leclerc e urmărită şi ea de 3.5 milioane de persoane pe Instagram.

“Felicitări, amândurora”, a fost reacţia din partea contului oficial de Instagram al Formulei 1.

Charles Leclerc, imagini video de senzaţie de la cununia lui civilă cu Alexandra

Charles Leclerc şi soţia lui, Alexandra, au plecat de la cununia civilă cu o maşină de colecţie Ferrari.



Leclerc se pregăteşte de noul sezon din Formula 1, care se va vedea exclusiv în Universul Antena. Primul Mare Premiu, al Australiei, va avea loc în perioada 6-8 martie.