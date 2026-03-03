Cum afectează războiul Formula 1 - Antena Sport

După două luni de pauză, am intrat, în sfârșit, în săptămâna de cursă. Primul Mare Premiu, cel al Australiei, urmează să se dispute în weekend-ul 6-8 martie. Urmează Marele Premiu al Chinei (13-15 martie), cel al Japoniei (27-29 martie), cel al Bahrainului (10-12 aprilie) și cel al Arabiei Saudite (17-19 aprilie).

Întrebarea este: cu un război în Orientul Mijlociu despre care nu se știe cât va dura și cât se va întinde, câte dintre aceste curse se vor putea ține?

Ultimele două curse din această listă se vor desfășura în state care sunt, în prezent, ținta unor atacuri.

Vor fi anulate curse?

În primul rând, e nevoie de asigurarea unei securități depline când se organizează evenimente cu zeci de mii de participanți și spectatori. În al doilea rând, e nevoie de deplasarea a sute de tone pe distanța a mii de kilometri. În cazul curselor din Bahrain și Arabia Saudită, deplasarea materialelor s-ar face pe calea apei, prin strâmtoarea Ormuz, în prezent închisă navigației.

Sâmbăta trecută, din cauza bombardamentelor, Pirelli a anulat o sesiune de două zile de teste pe suprafață umedă din Bahrain. Până ieri, angajați ai producătorului rămaseseră blocați în Manama, unul dintre locurile vizate de un atac cu drone. Și unii membri ai echipelor McLaren și Mercedes se aflau încă în Bahrain. Inclusiv noul pilot de rezervă al echipei Mercedes, Frederik Vesti.