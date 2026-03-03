Cum afectează războiul Formula 1 - Antena Sport

Închide meniul
Cum afectează războiul Formula 1

Adrian Georgescu Publicat: 3 martie 2026, 9:07 / Actualizat: 3 martie 2026, 10:07

Cum afectează războiul Formula 1

Monoposturile din Formula 1, în timpul unei curse/ Profimedia

După două luni de pauză, am intrat, în sfârșit, în săptămâna de cursă. Primul Mare Premiu, cel al Australiei, urmează să se dispute în weekend-ul 6-8 martie. Urmează Marele Premiu al Chinei (13-15 martie), cel al Japoniei (27-29 martie), cel al Bahrainului (10-12 aprilie) și cel al Arabiei Saudite (17-19 aprilie).

Întrebarea este: cu un război în Orientul Mijlociu despre care nu se știe cât va dura și cât se va întinde, câte dintre aceste curse se vor putea ține?

Ultimele două curse din această listă se vor desfășura în state care sunt, în prezent, ținta unor atacuri.

Vor fi anulate curse?

În primul rând, e nevoie de asigurarea unei securități depline când se organizează evenimente cu zeci de mii de participanți și spectatori. În al doilea rând, e nevoie de deplasarea a sute de tone pe distanța a mii de kilometri. În cazul curselor din Bahrain și Arabia Saudită, deplasarea materialelor s-ar face pe calea apei, prin strâmtoarea Ormuz, în prezent închisă navigației.

Sâmbăta trecută, din cauza bombardamentelor, Pirelli a anulat o sesiune de două zile de teste pe suprafață umedă din Bahrain. Până ieri, angajați ai producătorului rămaseseră blocați în Manama, unul dintre locurile vizate de un atac cu drone. Și unii membri ai echipelor McLaren și Mercedes se aflau încă în Bahrain. Inclusiv noul pilot de rezervă al echipei Mercedes, Frederik Vesti.

Travis Auld, directorul executiv al Australian Grand Prix Corporation, a declarat luni că monoposturile se aflau deja la Albert Park, în containere. El a adăugat, însă, că mulți angajați au fost nevoiți să-și modifice planurile de călătorie pentru a evita aeroporturi internaționale precum cele din Qatar și Emiratele Arabe Unite, lovite de rachetele iraniene. Potrivit The Sun, aproximativ 2000 de oameni care au legătură, într-un fel sau altul, cu F1 au fost nevoiți să caute rute alternative de a ajunge în Australia.

Ce precedente există?

Cum a reacționat însă Formula 1 în fața unor evenimente asemănătoare din trecutul apropiat?

Cursa din Bahrain din 2011, care trebuia să aibă loc pe 13 martie, a fost inițial amânată, în urma protestelor antiguvernamentale care au cuprins statul arab. Reprogramată pentru 30 octombrie, întrecerea până la urmă nu s-a mai ținut. Un an mai târziu, au existat din nou proteste, dar cursa a avut loc. Câțiva mecanici Sauber au dezvăluit că au asistat la episoade în care protestatari mascați aruncau bombe cu benzină. Formația Force India s-a retras din cea de-a doua sesiune de antrenamente din motive de siguranță.

Pe 22 martie 2022, un atac cu drone și rachete al mișcării Houthi din Yemen s-a petrecut la 11 kilometri de circuitul din Jeddah, unde avea loc prima sesiune de antrenamente pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite. Nici acea cursă nu a fost anulată.

Deocamdată nu sunt anulări, nici amânări

Veștile proaste sunt că niciuna dintre părți nu se anunță dispusă la negocieri sau compromisuri. De asemenea, ripostele statului iranian sunt îndreptate împotriva multor state din regiune, nouă la număr, iar zona de conflict s-ar putea extinde.

Din fericire, autoritățile din Dubai și din Doha au anunțat ieri reluarea parțială a zborurilor. De asemenea, pentru transportul către Australia pot fi folosite legături aeriene prin Singapore și Hong Kong. Redirecționarea zborurilor ar fi totuși o problemă, căci în Formula 1 există o limitare a costurilor. Potrivit regulamentului, logistica intră în sub această limitare. Probabil însă că FIA ar putea da o dispensă pentru o asemenea situație cu totul excepțională.

Ce a spus FIA?

Că ”siguranța și bunăstarea” vor fi criteriile de judecare pentru determinarea organizării curselor din Bahrain și Arabia Saudită.

Președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, a declarat că „dialogul și protecția civililor trebuie să rămână priorități”. A adăugat: „Suntem în strânsă legătură cu cluburile noastre membre, promotorii campionatului, echipele și colegii de pe teren. Monitorizând evoluția situației cu atenție și responsabilitate. Organizația noastră se bazează pe unitate și scopuri comune. Această unitate este mai importantă ca niciodată.”

