Home | Formula 1 | Formula 1 face iar schimbări cu motoarele hibride, chiar de la Miami. Anunțul făcut de șeful din F1

Formula 1 face iar schimbări cu motoarele hibride, chiar de la Miami. Anunțul făcut de șeful din F1

Sebastian Ujica Publicat: 15 aprilie 2026, 18:15

Comentarii
Monoposturile din Formula 1, în timpul unei curse/ Profimedia

Şeful Formulei 1, Stefano Domenicali, cere “corecţii” la noile reguli în vigoare în acest sezon în disciplina regină a sportului auto, în special în ceea ce priveşte motoarele hibride, a căror gestionare a energiei electrice îi divizează pe piloţi, relatează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marele Premiu de Formula 1 de la Miami este în weekendul 1-3 mai și va fi transmis în Universul Antena.

Schimbări chiar de la Miami

„Discuţiile purtate timp de mai multe luni cu FIA (nr. Federaţia Internaţională de Automobilism), cu echipele şi acum cu atât mai mult cu piloţii, merg în direcţia cea bună. Există întâlniri săptămâna aceasta şi săptămâna viitoare înainte de Marele Premiu de la Miami pentru a vedea ce se poate face pentru a îmbunătăţi sau ajusta situaţia” a declarat oficialul italian într-un interviu video acordat site-ului Autosport.

Stefano Domenicali cere ca până la următorul Mare Premiu din weekendul de 1 mai, „FIA să informeze despre ajustările care vor fi făcute” atât pentru „calificări, pentru a permite piloţilor să fie la putere maximă sau la frânare maximă pe cât posibil”, cât şi în timpul curselor pentru „a se asigura că anumite preocupări ridicate de piloţi sunt corectate”.

Noile motoare hibride (50% termice şi 50% electrice) reprezintă principala noutate pentru 2026: FIA le-a impus cu scopul de a promova depăşirile şi de a îmbunătăţi spectacolul deja foarte prosperei F1. Conform Motorsport.com, primele trei Mari Premii ale sezonului (Australia, China, Japonia) au avut bilete sold-out, cu sute de mii de fani şi o creştere de 25% a audienţei televizate faţă de anul precedent. „Rezultatul este magnific. Este multă acţiune şi asta vor oamenii să vadă”, a spus Stefano Domenicali.

Reclamă
Reclamă

Însă un accident petrecut la Marele Premiu de la Suzuka, pe 29 martie, care l-a implicat pe pilotul britanic Oliver Bearman (Haas), ce s-a ciocnit cu o viteză de 300 km/h cu Alpine-ul argentinianului Franco Colapinto, care circula cu 50 km/h mai încet, a reaprins criticile din paddock cu privire la diferenţele semnificative de viteză dintre monoposturi şi la gestionarea complexă a energiei electrice. Maşinile au un mod de „depăşire” şi un buton „boost” pentru a oferi o creştere a puterii electrice la depăşire. Cu riscul să-şi consume bateria, să piardă viteză şi să fie depăşite la frânarea în viraje în timp ce bateria se reîncarcă.

FIA a făcut deja „ajustări” în timpul calificărilor din Japonia şi profită de dubla anulare din aprilie a Marilor Premii ale Bahrainului şi Arabiei Saudite, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, pentru a discuta posibile modificări ale regulilor cursei. „Evident, regulamentul trebuie îmbunătăţit” insistă şeful Formulei 1.

Agerpres

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Citește și:
Vezi toate știrile
