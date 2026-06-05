Formula 1 a făcut anunțul în această dimineață: ce se întâmplă cu Marele Premiu din Las Vegas

Marele Premiu din Las Vegas rămâne fix în calendarul din Formula 1! Alături de F1, Las Vegas Grand Prix, Inc., oficialii din Clark County și Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) au bătut palma pentru prelungirea contractului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, Marele Premiu din Las Vegas va avea loc în fiecare an până cel puțin în 2037!

Încă 10 ani de Las Vegas

Circuitul de 6,2 kilometri a debutat în calendarul din Formula 1 în 2023 și a oferit deja momente spectaculoase. Victoriile lui Max Verstappen din 2023 și 2025, cea a lui George Russell dn 2024 în care au avut loc nu mai puțin de 113 depășiri pe parcursul cursei! Fanii vor putea așadar vedea în continuare piloții în timp ce accelerează până la 322km/h pe lângă The Sphere, Bellagio, Caesars Palace sau Wynn Las Vegas.

„Suntem încântați că Formula 1 va continua să concureze la Las Vegas pentru mulți ani de acum înainte. De la debutul său din 2023, evenimentul a fost extraordinar și s-a impus rapid ca una dintre destinațiile de referință pentru curse spectaculoase, divertisment de clasă mondială, lideri din mediul de afaceri, celebrități și influenceri din întreaga lume. Acesta a avut un impact puternic și de durată asupra economiei locale și asupra comunității. Am crezut dintotdeauna că Las Vegas va deveni un pilon important al prezenței noastre în Statele Unite, iar această prelungire a acordului, alături de succesul din ultimii ani, ne întărește angajamentul pe termen lung față de această piață extrem de importantă.

Le mulțumesc organizatorilor Marelui Premiu de la Las Vegas, autorităților din Clark County și reprezentanților LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) pentru sprijinul, pasiunea și viziunea lor. Viitorul arată extraordinar de promițător și abia așteptăm să ducem acest eveniment la un nivel și mai înalt” Stefano Domenicali, președintele și CEO-ul Formula 1.