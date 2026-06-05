Formula 1 a făcut anunțul în această dimineață: ce se întâmplă cu Marele Premiu din Las Vegas

Marele Premiu din Las Vegas rămâne fix în calendarul din Formula 1! Alături de F1, Las Vegas Grand Prix, Inc., oficialii din Clark County și Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) au bătut palma pentru prelungirea contractului.
Astfel, Marele Premiu din Las Vegas va avea loc în fiecare an până cel puțin în 2037!
Încă 10 ani de Las Vegas
Circuitul de 6,2 kilometri a debutat în calendarul din Formula 1 în 2023 și a oferit deja momente spectaculoase. Victoriile lui Max Verstappen din 2023 și 2025, cea a lui George Russell dn 2024 în care au avut loc nu mai puțin de 113 depășiri pe parcursul cursei! Fanii vor putea așadar vedea în continuare piloții în timp ce accelerează până la 322km/h pe lângă The Sphere, Bellagio, Caesars Palace sau Wynn Las Vegas.
„Suntem încântați că Formula 1 va continua să concureze la Las Vegas pentru mulți ani de acum înainte. De la debutul său din 2023, evenimentul a fost extraordinar și s-a impus rapid ca una dintre destinațiile de referință pentru curse spectaculoase, divertisment de clasă mondială, lideri din mediul de afaceri, celebrități și influenceri din întreaga lume. Acesta a avut un impact puternic și de durată asupra economiei locale și asupra comunității. Am crezut dintotdeauna că Las Vegas va deveni un pilon important al prezenței noastre în Statele Unite, iar această prelungire a acordului, alături de succesul din ultimii ani, ne întărește angajamentul pe termen lung față de această piață extrem de importantă.
Le mulțumesc organizatorilor Marelui Premiu de la Las Vegas, autorităților din Clark County și reprezentanților LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) pentru sprijinul, pasiunea și viziunea lor. Viitorul arată extraordinar de promițător și abia așteptăm să ducem acest eveniment la un nivel și mai înalt” Stefano Domenicali, președintele și CEO-ul Formula 1.
„Obținerea unei prelungiri pe zece ani, până în 2037, reprezintă un moment definitoriu pentru Marele Premiu de la Las Vegas și reflectă soliditatea parteneriatelor noastre locale. Sunt extrem de mândră de echipa pe care am construit-o la Las Vegas și de angajamentul comun de a sprijini comunitatea din sudul statului Nevada. Suntem profund recunoscători Comisiei din Clark County, LVCVA, partenerilor din industria hotelieră și întregii comunități din Las Vegas pentru colaborarea și sprijinul continuu care au făcut posibil acest eveniment.
Las Vegas este un loc unic în lume, iar energia, ospitalitatea și amploarea sa au avut un rol esențial în transformarea acestei curse în ceea ce este astăzi. Această prelungire pe termen lung ne permite să continuăm să oferim fanilor o experiență de nivel mondial” a declarat Emily Prazer, președintele și CEO-ul Las Vegas Grand Prix.
Până la următoarea cursă de la Las Vegas, în acest weekend avem Marele Premiu de la Monaco! Iar astăzi au loc primele antrenamente.
Programul Marelui Premiu de la Monaco
- Vineri:
Antrenament 1 – ora 14:30 (AntenaPLAY)
Antrenament 2 – ora 18:00 (AntenaPLAY)
- Sâmbătă:
Antrenament 3 – ora 13:30 (AntenaPLAY)
Calificări – ora 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
- Duminică:
Cursa – ora 15:45 (Antena 1, AntenaPLAY)
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