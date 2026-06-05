Home | Fotbal | Echipa naţională | Nicolae Stanciu a lămurit totul! Ce spune despre revenirea în Liga 1, unde e dorit de U Cluj
EXCLUSIV

Nicolae Stanciu a lămurit totul! Ce spune despre revenirea în Liga 1, unde e dorit de U Cluj

Sebastian Ujica Publicat: 5 iunie 2026, 12:52

Comentarii
Nicolae Stanciu a lămurit totul! Ce spune despre revenirea în Liga 1, unde e dorit de U Cluj

Nicolae Stanciu a semnat în ianuarie un contract pe un an și jumătate cu Dalian Yingbo

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Nicolae Stanciu a risipit orice zvon cu privire la o revenire în Liga 1. Asta după ce au apărut tot mai multe informații că ar putea juca la Universitatea Cluj în viitorul sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Campionatul în China este la jumătate, la sfârșitul lui iunie o să înceapă returul. Eu am contract acolo deci nu am cum să plec acum” a spus Nicolae Stanciu pentru Antena 1.

Stanciu, fericit de venirea lui Hagi la națională

Mijlocașul naționalei a vorbit și despre primele antrenamente la națională cu Gică Hagi antrenor. Stanciu este convins că echipa va arăta altfel foarte rapid. Naționala României joacă primul meci pe propriul teren cu Hagi antrenor sâmbătă seară, pe stadionul Steaua.

„Mă simt bine, din punctele de vedere mă bucur că am venit la echipa națională. Mi-am revăzut colegii, încă nu e vacanță, avem un meci de disputat și trebuie să-l tratăm ca și cum ar fi oficial, ca la final să reușim un rezultat pozitiv, să bucurăm fanii. Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenat de dânsul. Este cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Pentru noi cei care n-am avut șansa să lucrăm cu el înainte este o onoare. Ne bucurăm și abia aștept să fim acolo în iarbă, să primim informațiile, să absorbim tot ce ne transmite și modul în care vede el fotbalul și cât de mult fotbal știe. Este o onoare și sperăm să învățăm cât mai repede să transpunem în teren, în jocuri.

Toți antrenorii sunt diferiți, au moduri diferite de a lucra, noi ne bucurăm că este aici. Avem încredere în dânsul, cred că încrederea e reciprocă. Vom face tot posibilul ca împreună cu el să avem rezultate și să facem echipa națională să joace bine, să avem parte de calificări la turnee finale și să avem o echipă competitivă. Timpul este foarte scurt și trebuie să înțelegem cât mai repede ceea ce vrea de la noi și, cu siguranță pe viitor va fi mult mai bine după ce va avea timp să transmită și noi să punem în aplicare” a mai spus Stanciu pentru Antena.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Momentul în care drona marină găsită în Portul Constanţa explodează lângă o dană
Observator
EXCLUSIV. Momentul în care drona marină găsită în Portul Constanţa explodează lângă o dană
Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă
Fanatik.ro
Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă
14:36

Schimbarea adusă de Marius Baciu la FCSB, care a produs și plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo
14:30

LIVE VIDEOPrimele antrenamente din Marele Premiu de la Monaco sunt ACUM pe AntenaPLAY
13:48

Cristiano Ronaldo, folosit drept exemplu de selecționerul Spaniei înainte de Cupa Mondială
13:33

Gică Hagi a luat decizia după gafa lui Aioani din meciul cu Georgia. Cine stă în poartă cu Țara Galilor
13:13

Premieră în fotbal: spectacol la 360 de grade! Ce se va întâmpla înainte de startul fiecărui meci de la Campionatul Mondial
13:01

Mesajul emoționant al lui Cătălin Cîrjan după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 3 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract 4 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB 5 “Curățenie” la Rapid! Patru jucători au plecat din Giulești. Anunțul făcut de Victor Angelescu 6 PSG construiește echipa perfectă! Jucătorul de 100 de milioane dorit de Luis Enrique vrea transferul: „Sunt fan de mic!”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat