Nicolae Stanciu a lămurit totul! Ce spune despre revenirea în Liga 1, unde e dorit de U Cluj

Nicolae Stanciu a risipit orice zvon cu privire la o revenire în Liga 1. Asta după ce au apărut tot mai multe informații că ar putea juca la Universitatea Cluj în viitorul sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Campionatul în China este la jumătate, la sfârșitul lui iunie o să înceapă returul. Eu am contract acolo deci nu am cum să plec acum” a spus Nicolae Stanciu pentru Antena 1.

Stanciu, fericit de venirea lui Hagi la națională

Mijlocașul naționalei a vorbit și despre primele antrenamente la națională cu Gică Hagi antrenor. Stanciu este convins că echipa va arăta altfel foarte rapid. Naționala României joacă primul meci pe propriul teren cu Hagi antrenor sâmbătă seară, pe stadionul Steaua.

„Mă simt bine, din punctele de vedere mă bucur că am venit la echipa națională. Mi-am revăzut colegii, încă nu e vacanță, avem un meci de disputat și trebuie să-l tratăm ca și cum ar fi oficial, ca la final să reușim un rezultat pozitiv, să bucurăm fanii. Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenat de dânsul. Este cel mai mare fotbalist român din toate timpurile. Pentru noi cei care n-am avut șansa să lucrăm cu el înainte este o onoare. Ne bucurăm și abia aștept să fim acolo în iarbă, să primim informațiile, să absorbim tot ce ne transmite și modul în care vede el fotbalul și cât de mult fotbal știe. Este o onoare și sperăm să învățăm cât mai repede să transpunem în teren, în jocuri.

Toți antrenorii sunt diferiți, au moduri diferite de a lucra, noi ne bucurăm că este aici. Avem încredere în dânsul, cred că încrederea e reciprocă. Vom face tot posibilul ca împreună cu el să avem rezultate și să facem echipa națională să joace bine, să avem parte de calificări la turnee finale și să avem o echipă competitivă. Timpul este foarte scurt și trebuie să înțelegem cât mai repede ceea ce vrea de la noi și, cu siguranță pe viitor va fi mult mai bine după ce va avea timp să transmită și noi să punem în aplicare” a mai spus Stanciu pentru Antena.