Gică Hagi a luat decizia după gafa lui Aioani din meciul cu Georgia. Cine stă în poartă cu Țara Galilor

Gică Hagi a susținut vineri după-amiaza conferința de presă premergătoare partidei cu Țara Galilor, care va reprezenta debutul său în fața propriilor suporteri ai României. În discuția cu jurnaliștii, “Regele” a anunțat că Marian Aioani nu va mai apăra buturile naționalei la al doilea amical, locul său urmând să fie luat de Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu.
Egalul României cu Georgia, scor 1-1, a fost marcat de o greșeală imensă a lui Aioani, care a scăpat mingea în propriul careu și le-a permis gruzinilor să deschidă scorul. Portarul Rapidului nu a fost la prima gafă în tricoul naționalei, după ce și la meciul contra Slovaciei, amicalul disputat după ratarea calificării la Mondial, a încercat să dribleze un adversar, a fost deposedat, iar “tricolorii” au primit gol.
Aioani, OUT din poarta României după gafa cu Georgia
După partida din Georgia, Hagi a decis să folosească alți portari, explicând totuși la conferința de presă că nu e neapărat vorba o metodă de a-l “pedepsi” pe Aioani, ci strict o soluție pentru a vedea la treabă toți portarii pe care îi are în lot.
“Portarii greșesc, trebuia să fie mai concentrat. Nu avea voie să facă acea greșeală. La meciul cu Țara Galilor o să fie Hindrich titular, apoi Târnovanu. Vor juca 45 de minute cu 45 de minute, amândoi vor primi șanse“.
Hagi a mai vorbit și despre meciul propriu-zis contra Țării Galilor, echipă pe care a lăudat-o și despre care a spus că România ar putea să învețe ceva de la ea.
“Obiectivul meu a fost să îi cunosc pe toți, ei să ne cunoască pe noi și modul în care lucrăm. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Sperăm că și mâine să facem un meci bun, așa cum cred eu că prima echipă care a jucat în Georgia a jucat un meci destul de bun.
Cred că atitudinea lor a fost bună, fiecare a dat tot ce a putut. La meciul 2 suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv care vine și în jumătatea adversă și în jumătatea proprie. Trebuie să fim foarte atenți la aspectul ăsta.
O să fie un meci bun, foarte interesant și sperăm să facem publicul fericit. Vom juca cu o altă echipă, total nouă, sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia, vor fi și ei. Am oprit în lot numai jucătorii care sunt 100%.
Țara Galilor e o echipă foarte bună, am putea să învățăm multe din lucrul acesta, pentru că e o echipă foarte agresivă și ofensiv, îi place mingea. Tindem și noi spre direcția aceasta și trebuie să o facem foarte bine.
Vin după 25 de ani în care nu am fost la națională, cerințele sunt foarte mari, în România cred eu că e nevoie să spunem «Da, se poate», nu «Nu se poate», să-l luăm pe «nu» în brațe. Eu vreau să muncesc și să duc lucrurile înspre direcția aceasta“, a mai spus selecționerul naționalei.
Partida dintre România și Țara Galilor se va disputa sâmbătă de la ora 20:45 pe Stadionul “Steaua”.
Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor
PORTARI
Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);
FUNDAȘI
Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);
ATACANȚI
Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
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