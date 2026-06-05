Gică Hagi a luat decizia după gafa lui Aioani din meciul cu Georgia. Cine stă în poartă cu Țara Galilor

Gică Hagi a susținut vineri după-amiaza conferința de presă premergătoare partidei cu Țara Galilor, care va reprezenta debutul său în fața propriilor suporteri ai României. În discuția cu jurnaliștii, “Regele” a anunțat că Marian Aioani nu va mai apăra buturile naționalei la al doilea amical, locul său urmând să fie luat de Otto Hindrich și Ștefan Târnovanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Egalul României cu Georgia, scor 1-1, a fost marcat de o greșeală imensă a lui Aioani, care a scăpat mingea în propriul careu și le-a permis gruzinilor să deschidă scorul. Portarul Rapidului nu a fost la prima gafă în tricoul naționalei, după ce și la meciul contra Slovaciei, amicalul disputat după ratarea calificării la Mondial, a încercat să dribleze un adversar, a fost deposedat, iar “tricolorii” au primit gol.

Aioani, OUT din poarta României după gafa cu Georgia

După partida din Georgia, Hagi a decis să folosească alți portari, explicând totuși la conferința de presă că nu e neapărat vorba o metodă de a-l “pedepsi” pe Aioani, ci strict o soluție pentru a vedea la treabă toți portarii pe care îi are în lot.

“Portarii greșesc, trebuia să fie mai concentrat. Nu avea voie să facă acea greșeală. La meciul cu Țara Galilor o să fie Hindrich titular, apoi Târnovanu. Vor juca 45 de minute cu 45 de minute, amândoi vor primi șanse“.

Hagi a mai vorbit și despre meciul propriu-zis contra Țării Galilor, echipă pe care a lăudat-o și despre care a spus că România ar putea să învețe ceva de la ea.