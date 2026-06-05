Cristiano Ronaldo, folosit drept exemplu de selecționerul Spaniei înainte de Cupa Mondială

Cristiano Ronaldo este în continuare un model de urmat chiar și la 41 de ani, iar selecționerul naționalei Spaniei a vorbit despre modul în care acesta îi poate inspira pe jucătorii pe care îi antrenează.
Atacantul portughez se află la a 6-a Cupă Mondială și privește cu încredere către turneul din Statele Unite, Canada și Mexic, lusitanii fiind una din echipele favorite la câștigarea trofeului, alături de Spania.
Luis de la Fuente este fan Cristiano Ronaldo și-l folosește drept exemplu pentru jucătorii Spaniei
Luis de la Fuente, selecționerul naționalei Spaniei, a vorbit despre influența pe care Cristiano Ronaldo o are și despre aprecierea pe care i-o poartă atacantului lusitan, pe care îl folosește drept exemplu pentru jucătorii iberici. De altfel, lusitanul a scris istorie pentru Real Madrid în cei 9 ani petrecuți acolo, devenind golgheterul all-time al echipei și fiind an de an în luptă cu Messi pentru a fi cel mai bun jucător al La Liga.
“Deseori îl folosesc pe Cristiano Ronaldo ca exemplu pentru jucătorii mei și pentru a-mi exprima admirația pentru el. E un model pentru toată lumea, fie tânăr sau bătrân”, a spus Luis de la Fuente conform lui Fabrizio Romano.
Cea mai bună clasare pentru naționala Portugaliei în era lui Cristiano Ronaldo a venit în 2006, atunci când lusitanii au ajuns în semifinale și au pierdut meciul cu Franța, 0-1, după care au fost învinși și în finala mică, de Germania, 1-3, terminând astfel pe locul 4.
Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria Portugaliei
Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie, fiind deținătorul recordului de goluri marcate pentru echipa națională a Portugaliei și câștigător a cinci Baloane de Aur. La Campionatele Mondiale, Ronaldo a înscris 8 goluri, devenind primul jucător care a marcat la cinci ediții diferite ale Cupei Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018 și 2022).
În ceea ce privește turneul din SUA, Ronaldo este prezent cu Portugalia la Cupa Mondială FIFA 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, aceasta fiind a șasea sa participare la un Mondial, un record pe care o să îl împartă cu Leo Messi și Guilherme Ochoa.
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