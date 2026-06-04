„Monaco, cea mai ciudată cursă din sezon” Adrian Georgescu, despre momentul care decide câștigătorul

Duminică se va disputa cursa cea mai ciudată din calendarul Formulei 1. De fapt, s-ar putea spune că ea se dispută mai degrabă sâmbăta, când au loc calificările. În toate ocaziile în care s-au organizat curse în Principat, din 1950, în 46,5% din cazuri cel care a pornit din pole-position a învins. În ultimii 20 de ani, procentajul e chiar de 70%.
A şasea etapă a sezonului de Formula 1 se va desfăşura pe circuitul legendar din Principatul Monaco. Cursa va avea loc duminică, de la ora 15:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Șanse de ploaie, dar mici
Marele Premiu al Principatului Monaco e o cursă previzibilă și nereformabilă. Chiar și la măsura impusă anul trecut, ca fiecare mașină să treacă de două ori pe la standuri, s-a renunțat, pentru că nu a dat rezultate. De fapt, nimic nu dă.
Poate vremea să aducă un pic de neprevăzut. Sâmbătă va fi destul de cald și fără mari șanse de ploaie, dar duminică există o probabilitate de 15% de precipitații.
Ori, cine știe?, poate faptul că în acest an avem mai monoposturi mai scurte și mai înguste să favorizeze întrucâtva depășirile.
Limitări peste limitări
Colac peste pupăză, ca plictiseala să fie deplină, FIA a decis să nu aloce pentru acest circuit nicio zonă de Straight Mode. În aceste zone, înclinația aripilor poate fi modificată, pentru mărirea vitezei. Măsura a fost luată din considerente de siguranță, deoarece problema cea mai mare a acestui circuit este lipsa spațiilor de degajare corespunzătoare. În loc să nu se mai organizeze curse în acest loc impropriu pentru Formula 1, se preferă limitările de tot felul.
Puterea va fi limitată prin software
Limitările pistei au determinat și alte modificări de reguli. Unitățile de putere vor fi mărginite prin software. FIA a impus o mapare specifică numită „Rev1”, pentru a „struni” vitezele pe anumite secțiuni.
În configurația standard, puterea electrică maximă, de 350 kW, e menținută până la aproximativ 290 km/h, înainte de începerea fazei de „clipping”. În noua mapare, Rev1, această fază va începe mult mai devreme. La 200 km/h, puterea electrică va începe să scadă progresiv. La circa 270 km/h, MGU-K va livra cam 100 kW, în timp ce la 310 km/h contribuția electrică va fi nulă.
Restricția nu va anula total utilizarea Overtake Mode, care, în anumite condiții, îl ajută pe pilotul din spate să depășească. Piloții vor avea în continuare la dispoziție energie suplimentară atunci când activează acest Overtake Mode, dar mult mai puțină ca în general.
Gama cea mai soft
Pentru Marele Premiu de la Monaco, Pirelli a selectat cele mai moi compuși din gama sa: C3 (Hard), C4 (Medium) și C5 (Soft). Această selecție ia în considerare configurația pistei și asfaltul extrem de neted, care produce o uzură minimă a anvelopelor și o degradare termică foarte scăzută.
Circuitul de Monaco are cea mai mică viteză medie din calendar (în jur de 150 km/h). Mașinile petrec aproximativ 30% din tur la accelerație maximă, ceea ce înseamnă că foarte puțină energie este transmisă prin anvelope. Deoarece pista este deschisă traficului public regulat noaptea, suprafața e foarte alunecoasă. Tracțiunea și aderența se îmbunătățesc semnificativ pe parcursul weekendului, pe măsură ce pe trasă se depune cauciuc.
Programul Marelui Premiu de la Monaco
Vineri:
- Antrenament 1 – ora 14:30 (AntenaPLAY)
- Antrenament 2 – ora 18:00 (AntenaPLAY)
Sâmbătă:
- Antrenament 3 – ora 13:30 (AntenaPLAY)
- Calificări – ora 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Duminică:
- Cursa – ora 15:45 (Antena 1, AntenaPLAY)
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