„Monaco, cea mai ciudată cursă din sezon” Adrian Georgescu, despre momentul care decide câștigătorul

Duminică se va disputa cursa cea mai ciudată din calendarul Formulei 1. De fapt, s-ar putea spune că ea se dispută mai degrabă sâmbăta, când au loc calificările. În toate ocaziile în care s-au organizat curse în Principat, din 1950, în 46,5% din cazuri cel care a pornit din pole-position a învins. În ultimii 20 de ani, procentajul e chiar de 70%.

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A şasea etapă a sezonului de Formula 1 se va desfăşura pe circuitul legendar din Principatul Monaco. Cursa va avea loc duminică, de la ora 15:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Șanse de ploaie, dar mici

Marele Premiu al Principatului Monaco e o cursă previzibilă și nereformabilă. Chiar și la măsura impusă anul trecut, ca fiecare mașină să treacă de două ori pe la standuri, s-a renunțat, pentru că nu a dat rezultate. De fapt, nimic nu dă.

Poate vremea să aducă un pic de neprevăzut. Sâmbătă va fi destul de cald și fără mari șanse de ploaie, dar duminică există o probabilitate de 15% de precipitații.

Ori, cine știe?, poate faptul că în acest an avem mai monoposturi mai scurte și mai înguste să favorizeze întrucâtva depășirile.

Limitări peste limitări

Colac peste pupăză, ca plictiseala să fie deplină, FIA a decis să nu aloce pentru acest circuit nicio zonă de Straight Mode. În aceste zone, înclinația aripilor poate fi modificată, pentru mărirea vitezei. Măsura a fost luată din considerente de siguranță, deoarece problema cea mai mare a acestui circuit este lipsa spațiilor de degajare corespunzătoare. În loc să nu se mai organizeze curse în acest loc impropriu pentru Formula 1, se preferă limitările de tot felul.