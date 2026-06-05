Mesajul emoționant al lui Cătălin Cîrjan după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Cătălin Cîrjan, cel care a fost numit căpitan la Dinamo de Zeljko Kopic, a avut un mesaj emoționant după ce tehnicianul croat s-a despărțit de formația bucureșteană.

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Internaționalul român spune că un mare merit petru creșterea sa la nivel uman și fotbalistic o are Zeljko Kopic, omul căruia i-a mulțumit pentru toată încrederea acordată în cei doi ani de colaborare de la Dinamo.

Mesajul lui Cătălin Cîrjan după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Cel mai reprezentativ jucător al lui Dinamo din ultimul timp, Cătălin Cîrjan a luat cuvântul după anunțul plecării lui Zeljko Kopic. Mijlocașul ofensiv a transmis un mesaj puternic, plin de emoție și mulțumire pentru tehnicianul croat.

“După doi ani petrecuți împreună, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Ați fost mai mult decât un antrenor. Ați fost persoana care a crezut în mine, m-a susținut în momentele dificile și m-a ajutat să cresc ca om și ca jucător.În fotbal, încredere unui antrenor poate schimba totul, și dumneavoastră mi-ați oferit asta din prima zi.

Sunt recunoscător pentru fiecare oportunitate, pentru sfaturi, pentru cerințe și pentru lecțiile care o să rămână cu mine toată viața. Un mare merit pentru ceea ce sunt astăzi se datorează și muncii pe care am făcut-o împreună în ultimii doi ani. Vă doresc doar succes în următorul capitol. Sunt sigur că o să continuați să inspirați și să ajutați mulți jucători, așa cum ați făcut cu mine. Vă mulțumesc pentru tot, Mister”, a scris Cătălin Cîrjan pe rețelele sociale.