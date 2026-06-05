Premieră în fotbal: spectacol la 360 de grade! Ce se va întâmpla înainte de startul fiecărui meci de la Campionatul Mondial

FIFA a anunțat o schimbare majoră care va fi implementată la Campionatul Mondial care începe în doar câteva zile: imaginile cu cei 22 de jucători care urmează să joace în timp ce stau în linie și ascultă imnurile nu vor mai avea loc! Asta pentru că FIFA dorește ca toți jucătorii să fie implicați în moment, nu doar titularii!

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

FIFA anunță „conceptul 360”

FIFA a anunțat oficial că fiecare meci de la Campionatul Mondial va fi precedat de intonarea imnurilor și toți jucătorii celor două naționale implicate, atât titularii, cât și rezervele, vor sta în jurul cercului de la centrul terenului!

„Conceptul 360” are și ca scop creșterea importanței fiecărui loc din stadion. De asemenea, steaguri de dimensuni mari, cât jumătate de teren.

„Pe măsură ce Cupa Mondială FIFA continuă să crească, căutăm permanent modalități noi de a îmbunătăți experiența trăită de jucători și suporteri. Ceremoniile de dinaintea meciurilor de la FIFA World Cup 2026 nu vor face excepție. Faptul că toți jucătorii și arbitrii vor sta față în față, în cercul de la centrul terenului, în timpul intonării imnurilor naționale, va crea un moment de unitate, mândrie și emoție care aparține cu adevărat echipelor și tuturor celor prezenți pe stadion.