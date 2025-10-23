Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Grand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen - Antena Sport

Home | Formula 1 | Grand Prix | Grand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen
Video

Grand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen

Max Verstappen întoarce sezonul şi, în cadrul Grand Prix, poţi vedea analiza revenirii supercampionului de la Red Bull.

Ultimele video adaugate

Grand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen

Grand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen

Grand Prix ediția 31: Revenirea spectaculoasă a lui Max Verstappen
Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs

Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs

Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs
Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1

Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1

Jurnal Antena Sport | Un pilot român se dă cu prototipuri în Italia și s-a îndrăgostit de circuitele de F1
Jurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi

Jurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi

Jurnal AntenaSport | Avem și noi un Messi
Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj

Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj

Jurnal Antena Sport | Lorenzo Biliboc și-a serbat ziua alături de colegii de la CFR Cluj
15:36
Sezon încheiat pentru campionul mondial Marc Marquez
15:20
„Cine mi-a mărit salariul?” Zeljko Kopic, adevărul despre noul contract cu Dinamo
14:38
Cristiano Bergodi, prezentat oficial: “Nu am frică de a face o treabă bună”
14:18
Ce scrie presa din Italia despre revenirea lui Cristiano Bergodi în România: “O nouă aventură”
13:59
Dennis Man, nominalizat la titlul de cel mai bun jucător al săptămânii în Liga Campionilor
13:39
Vincenzo Italiano, mesaj video din spital pentru jucători înainte de FCSB-Bologna
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii