Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: "Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?" - Antena Sport

Adi Mutu a început să fie deranjat de comparaţia dintre performanţele lui şi ale lui Cristi Chivu. Cum cariera lui Chivu este pe un drum ascendent, pe banca celor de la Inter, Mutu nu are vreun angajament.

„Cristi Chivu a făcut 3 luni extraordinare la Parma. A salvat echipa de la retrogradare, printr-un parcurs decent. Obiectivul a fost bifat. Ideea lui de antrenorat a fost direcționată spre Italia”, a spus Mutu. Când vine vorba de comparaţii între cariera celor doi, “Briliantul” a reacţionat deranjat: “De ce să fim în competiție?! De ce să facem aceste comparații? De ce Mutu și Chivu trebuie comparați? Chivu e la Inter, Mutu a făcut ce a făcut. Eu am avut alt parcurs ca antrenor. Când aduceam Rapidul în play-off, nu m-ați întrebat de ce eu sunt acolo și Chivu e antrenor la Inter U16. Nu m-a întrebat nimeni. Acum, când Chivu e antrenor la echipa mare a lui Inter, mă întreabă toată lumea despre el, zici că e fratele meu sau că am fost într-o cursă cu el”. Mutu recunoaşte că ar fi vrut şi el să primească şansa de antrena o echipă ca Inter: “Normal că aș fi vrut și eu să fiu în locul lui Chivu la Inter, ce naiba, vreți să vă mint?! Toți antrenorii din România ar fi vrut, și nu doar din România. Vorbim despre finalista Champions League!”

Adi Mutu ştie unde a greşit în cariera de antrenor

Fostul fotbalist al naţionalei României ştie unde a greşit în cariera de antrenor. El nu a început de jos, la un club mare, aşa cum a făcut Chivu. “Eu nu am avut răbdare, voiam să antrenez. Dar sunt diferențe foarte mari. Cristi trăiește în Italia, mie nu mi-a plăcut să antrenez la juniori. Nu m-am gândit să încep de la U16 sau de unde a început Cristi. Apoi, ia du-te tu la U13 în România! El a fost în Italia, atenție! La un moment dat, Fiorentina mi-a luat pulsul pentru a prelua o echipă U23 a lor. A fost o discuție, nu ofertă oficială”, a mai spus Mutu pentru gsp.ro.

Mutu a plecat de la Petrolul după 10 meciuri

Ultima experienţă a lui Adi Mutu a fost la Petrolul Ploieşti. Doar 10 meciuri a rezistat „Briliantul” pe banca „lupilor galbeni”. După eșecul cu FC Botoșani, 0-2, el şi-a reziliat contractul, în 2025. În cariera de antrenor, Mutu a mai pregătit CFR Cluj, Voluntari, FCU, Rapid, iar pe plan extern – Neftci Baku. “Briliantul” a antrenat şi naţionala României Under 21. Mutu este acum liber de contract, iar recent a fost în discuţii pentru a prelua Universitatea Cluj.