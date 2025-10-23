Deținătoarea recordului mondial la maraton a fost suspendată pentru dopaj - Antena Sport

Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton feminin, a fost suspendată joi pentru o perioadă de trei ani de către Unitatea de Integritate în Atletism (AIU), după ce a recunoscut că a încălcat regulile antidoping prin utilizarea diureticului interzis hidroclorotiazidă, relatează Reuters.

Chepngetich, care fusese suspendată provizoriu în iulie, şi-a schimbat explicaţia pentru testul pozitiv, iar AIU a solicitat ulterior o suspendare de patru ani, redusă la trei ani deoarece ea a recunoscut încălcările.

Substanţa interzisă a fost detectată într-o probă prelevată de la atleta kenyană la 14 martie.

AIU a precizat în iulie că HCTZ este utilizat pentru tratarea retenţiei de lichide şi a hipertensiunii arteriale, adăugând că diureticele pot fi utilizate în mod abuziv pentru a masca prezenţa în urină a altor substanţe interzise.

Chepngetich a doborât recordul feminin la maratonul de la Chicago în octombrie anul trecut, alergând în două ore, nouă minute şi 56 de secunde şi devenind prima femeie care a trecut sub pragul de 2:10.