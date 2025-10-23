Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs - Antena Sport

Închide meniul
Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs

Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs
Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs

Dan Roșu Publicat: 23 octombrie 2025, 12:27

Victor Wembanyama, show în tricoul lui San Antonio Spurs - Profimedia Images

Starul francez Victor Wembanyama, la opt luni de la ultimul său meci oficial, a făcut spectacol în meciul câştigat de San Antonio Spurs în faţa formaţiei Dallas Mavericks, cu 125-92, miercuri, în capitala Texasului, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. 

În mai puţin de 30 de minute de joc, “Wemby” a înscris 40 de puncte şi a reuşit 15 recuperări fără să piardă nicio minge, o statistică reuşită anterior doar de Moses Malone, Shaquille O’Neal şi Anthony Davis.

Rezultate consemnate miercuri în NBA

  • Atlanta Hawks – Toronto Raptors 118-138
  • Boston Celtics – Philadelphia 76ers 116-117
  • Phoenix Suns – Sacramento Kings 120-116
  • Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 114-118
  • Utah Jazz – Los Angeles Clippers 129-108
  • Chicago Bulls – Detroit Pistons 115-111
  • Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 128-122
  • Milwaukee Bucks – Washington Wizards 133-120
  • Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 136-117
  • New York Knicks – Cleveland Cavaliers 119-111
  • Orlando Magic – Miami Heat 125-121
