Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs - Antena Sport

Starul francez Victor Wembanyama, la opt luni de la ultimul său meci oficial, a făcut spectacol în meciul câştigat de San Antonio Spurs în faţa formaţiei Dallas Mavericks, cu 125-92, miercuri, în capitala Texasului, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

În mai puţin de 30 de minute de joc, “Wemby” a înscris 40 de puncte şi a reuşit 15 recuperări fără să piardă nicio minge, o statistică reuşită anterior doar de Moses Malone, Shaquille O’Neal şi Anthony Davis.

Rezultate consemnate miercuri în NBA