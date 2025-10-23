UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de "jucătorul săptămânii" - Antena Sport

Dennis Man a avut parte de un meci de vis în PSV – Napoli, scor 6-2. Internaționalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League, reușind o dublă împotriva campioanei Italiei.
La finalul meciului dintre PSV și Napoli, Dennis Man a fost declarat de către UEFA “omul meciului” și a intrat în cursa pentru titlul de “jucătorul săptămânii” în UEFA Champions League.
Dennis Man, pe locul 4 în cursa pentru titlul de “jucătorul săptămânii” în UEFA Champions League
În cursul zilei de joi, fanii au votat, iar Dennis Man s-a clasat pe locul al patrulea în acest top. Titlul de “jucătorul săptămânii” a fost obținut de Fermin Lopez, cel care și-a trecut în cont un hat-trick în meciul dintre Barcelona și Olympiacos, câștigat de catalani cu 6-1.
Pe locul al doilea în acest top s-a clasat Felix Nmdcha, mijlocașul Borussiei Dortmund, care a reușit o dublă în victoria cu 4-2 a nemților pe terenul lui FC Copenhaga, în timp ce Gorka Guruzeta, jucătorul lui Bilbao, care a marcat și el o dublă în meciul cu Qarabag, s-a clasat pe locul al treilea.
“Incredibil, cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.
E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a declarat Dennis Man, după PSV – Napoli 6-2.
Dennis Man a ajuns la PSV vara aceasta, după ce olandezii au plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul internaţionalului român de la Parma.
- 10 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man în acest moment, potrivit transfermarkt.com
