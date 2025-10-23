Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de "jucătorul săptămânii" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de “jucătorul săptămânii”

UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de “jucătorul săptămânii”

Publicat: 23 octombrie 2025, 17:51

Comentarii
UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de jucătorul săptămânii

Dennis Man, după un gol marcat în PSV - Napoli 6-2 / Profimedia

Dennis Man a avut parte de un meci de vis în PSV – Napoli, scor 6-2. Internaționalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League, reușind o dublă împotriva campioanei Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul meciului dintre PSV și Napoli, Dennis Man a fost declarat de către UEFA “omul meciului” și a intrat în cursa pentru titlul de “jucătorul săptămânii” în UEFA Champions League.

Dennis Man, pe locul 4 în cursa pentru titlul de “jucătorul săptămânii” în UEFA Champions League

În cursul zilei de joi, fanii au votat, iar Dennis Man s-a clasat pe locul al patrulea în acest top. Titlul de “jucătorul săptămânii” a fost obținut de Fermin Lopez, cel care și-a trecut în cont un hat-trick în meciul dintre Barcelona și Olympiacos, câștigat de catalani cu 6-1.

Pe locul al doilea în acest top s-a clasat Felix Nmdcha, mijlocașul Borussiei Dortmund, care a reușit o dublă în victoria cu 4-2 a nemților pe terenul lui FC Copenhaga, în timp ce Gorka Guruzeta, jucătorul lui Bilbao, care a marcat și el o dublă în meciul cu Qarabag, s-a clasat pe locul al treilea.

“Incredibil, cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.

Reclamă
Reclamă

E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”, a declarat Dennis Man, după PSV – Napoli 6-2.

Dennis Man a ajuns la PSV vara aceasta, după ce olandezii au plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul internaţionalului român de la Parma.

  • 10 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man în acest moment, potrivit transfermarkt.com
Domeniile cu cele mai mari salarii din România. IT-ul a picat pe locul 3Domeniile cu cele mai mari salarii din România. IT-ul a picat pe locul 3
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
Observator
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol. ”Nu a făcut dovada prestației”
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol. ”Nu a făcut dovada prestației”
19:45
LIVE TEXTFCSB – Bologna 0-0. Duel încins pentru campioană în Europa League!
19:45
LIVE SCOREAEK – Aberdeen 0-0 şi Şahtior – Legia 0-0. Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu au meciuri în Europa League
19:36
EXCLUSIVBogdan Stelea şi Florin Răducioiu au spus pe cine văd în poarta şi în atacul României la Campionatul Mondial!
19:34
Dennis Man, inclus în echipa săptămânii din UEFA Champions League. Românul, peste marile staruri din fotbal
18:59
Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii
18:52
Lionel Messi a semnat! Argentinianul și-a prelungit contractul cu Inter Miami
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene