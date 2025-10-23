UEFA a publicat clasamentul! Pe loc s-a clasat Dennis Man, după nominalizarea la titlul de "jucătorul săptămânii" - Antena Sport

Dennis Man a avut parte de un meci de vis în PSV – Napoli, scor 6-2. Internaționalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League, reușind o dublă împotriva campioanei Italiei.

La finalul meciului dintre PSV și Napoli, Dennis Man a fost declarat de către UEFA “omul meciului” și a intrat în cursa pentru titlul de “jucătorul săptămânii” în UEFA Champions League.

Dennis Man, pe locul 4 în cursa pentru titlul de “jucătorul săptămânii” în UEFA Champions League

În cursul zilei de joi, fanii au votat, iar Dennis Man s-a clasat pe locul al patrulea în acest top. Titlul de “jucătorul săptămânii” a fost obținut de Fermin Lopez, cel care și-a trecut în cont un hat-trick în meciul dintre Barcelona și Olympiacos, câștigat de catalani cu 6-1.

Pe locul al doilea în acest top s-a clasat Felix Nmdcha, mijlocașul Borussiei Dortmund, care a reușit o dublă în victoria cu 4-2 a nemților pe terenul lui FC Copenhaga, în timp ce Gorka Guruzeta, jucătorul lui Bilbao, care a marcat și el o dublă în meciul cu Qarabag, s-a clasat pe locul al treilea.

“Incredibil, cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.