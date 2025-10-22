Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: "Ne facem de râs" - Antena Sport

CFR Cluj putea cunoaşte zilele acestea o revoluţie totală. Pe lângă plecarea lui Mandorlini, revenirea lui Dan Petrescu, clubul ardelean putea avea şi un alt patron! Dezvăluirea bombă a fost făcută de Florin Prunea, care ştie că a existat în urmă cu câteva săptămâni o ofertă bună de la un om de afaceri pentru a prelua CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Eu știu că a avut ofertă să dea echipa și pe o sumă nu mică. Nu a vrut să o dea. Sută la sută a fost”, a spus Florin Prunea, la digisport.ro.

Prunea crede că gruparea va intra în curând în insolvenţă. ”Altă ieșire nu există (n.r. pentru CFR Cluj decât insolvența). Nu că există spectrul, eu o făceam de ieri. La CFR nu au altă variantă. Părerea mea, ei sunt gata. Am vorbit cu cineva de acest aspect. Neluțu Varga nu ar vrea, că ‘ne facem de râs, e prea devreme’, dar altă variantă nu există. Datoriile sunt și către alții”, a mai spus Prunea.

Nelu Varga, gaură neagră de 27 milioane euro la CFR Cluj

Nelu Varga a preluat-o pe CFR Cluj în 2016 și a încercat să țină pasul cu Gigi Becali. Deși a avut performanțe notabile și a evoluat în cupele europene, echipa clujeană a ieșit pe minus în fiecare an până în 2024 când a înregistrat un profit de 630.000 de euro. În 2018, echipa lui Varga înregistra pierderi de 7.2 milioane de euro, în timp ce în intervalul 2020-2023 s-au mai adunat datorii de 13.4 milioane de euro. Totalul din ultimii șapte ani depășește cifra de 27 de milioane de euro, o sumă uriașă pentru fotbalul românesc.