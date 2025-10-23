Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani - Antena Sport

Închide meniul
Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani

Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani

Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 23 octombrie 2025, 18:00

Variantă surprinzătoare a Barcelonei pentru înlocuirea lui Lewandowski. Vine din Bundesliga și are 23 de ani

Fisnik Asllani / Getty Images

Contractul lui Robert Lewandowski cu Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar catalanii sunt hotărâți să nu prelungească înțelegerea polonezului. Aceștia sunt deja în căutarea unui înlocuitor și au trimis și o primă ofertă oficială.

Potrivit nemților de la bild.de, oficialii catalanilor au pus ochii pe un fotbalist kosovar care evoluează în Bundesliga și care a marcat deja de patru ori în actualul sezon.

Fisnik Asllani, pe lista Barcelonei

Conducerea Barcelonei caută deja înlocuitor pentru Robert Lewandowski, care va părăsi gruparea catalană la finalul sezonului, când îi va expira și contractul.

Presa din Germania scrie că Fisnik Asllani este fotbalistul dorit de Hansi Flick, iar campioana Spaniei ar fi înaintat deja o ofertă în valoare de 25 de milioane de euro.

Pentru moment, Barcelona nu a primit un răspuns din partea celor de la Hoffenheim. Kosovarul de 23 de ani are o cotă de 18 milioane de euro și a marcat de patru ori în actuala ediție de campionat.

