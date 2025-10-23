Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 23 octombrie 2025, 17:29

Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB

Suporter Bologna - Denis Alibec / Colaj Antena Sport + Sport Pictures

Suporterii Bolognei s-au strâns joi după-amiază în Centrul Vechi înainte de partida contra FCSB-ului, iar unul dintre reporterii Antena Sport a stat cu ei de vorbă. Unul dintre fanii echipei “rossoblu” a dat dovadă de o memorie incredibilă în momentul în care și-a adus aminte că Denis Alibec, atacantul lui Elias Charalambous, a jucat pentru italieni.

Formația roș-albaștrilor nu este una recognoscibilă pentru fanii Bolognei, însă un suporter și-a adus aminte un detaliu incredibil. Timp de jumătate de sezon, pe vremea când era legitimat la Inter, Alibec a fost împrumutat la trupa din nordul Italiei.

Numele lui Denis Alibec, pe buzele unui fan al Bolognei

Un “tifoso” al italienilor a fost abordat de unul dintre reporterii Antena Sport și a oferit inițial un pronostic pentru meciul de diseară. Suporterul merge pe mâna echipei sale și pe o victorie cu 3-1, cu marcatori din tabăra lui Vincenzo Italiano Thijs Dallinga și “dublă” Riccardo Orsolini.

Când a fost întrebat de echipa FCSB-ului, același suporter l-a numit pe Denis Alibec și a spus și motivul: “Ex-Bologna player (n.r. e un fost jucător al Bolognei)“. Memoria fanului e una incredibilă, ținând cont că atacantul de 34 de ani nu a ieșit deloc în evidență la trupa “rossoblu”.

Împrumutat în sezonul 2013/14 de la Inter, Alibec a adunat trei partide la formația mare și alte patru la trupa Primavera. Pentru formația de seniori, jucătorul care avea atunci 22 de ani a prins câteva minute la un duel din campionat contra lui Juventus și alte două în Cupa Italiei, împotriva celor de la Brescia și Siena.

