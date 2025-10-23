Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii - Antena Sport

Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a produs un accident sub influența alcoolului.
Căpitanul clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava, Marian Ilie (22 ani), este cercetat penal după ce a condus băut şi a făut accident. El s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul municipiului Suceava, anunţă stirisuceava.net.
Aflat la volanul unui autoturism Audi Q3, Marian Ilie a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un stâlp, aflat lângă trecerea de pietoni. În urma impactului, autoturismul și stâlpul au suferit avarii. Accidentul s-a produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04.16.
Șoferul se afla în stare de ebrietate, iar testul cu etilotestul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
În seara dinaintea accidentului, Marian Ilie a fost căpitanul Cetății 1932 Suceava în partida disputată pe terenul formației Viitorul Onești, în etapa a opta din campionatul Ligii a III-a.
