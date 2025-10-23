Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii

Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii

Radu Constantin Publicat: 23 octombrie 2025, 8:18

Comentarii
Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii

Marian Ilie (22 de ani), căpitanul echipei Cetatea 1932 Suceava, a produs un accident sub influența alcoolului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava, Marian Ilie (22 ani), este cercetat penal după ce a condus băut şi a făut accident. El s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul municipiului Suceava, anunţă stirisuceava.net.

Aflat la volanul unui autoturism Audi Q3, Marian Ilie a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un stâlp, aflat lângă trecerea de pietoni. În urma impactului, autoturismul și stâlpul au suferit avarii. Accidentul s-a produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04.16.

Șoferul se afla în stare de ebrietate, iar testul cu etilotestul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În seara dinaintea accidentului, Marian Ilie a fost căpitanul Cetății 1932 Suceava în partida disputată pe terenul formației Viitorul Onești, în etapa a opta din campionatul Ligii a III-a.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid
Observator
Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
11:02
Iuliu Mureşan a făcut anunţul la prima conferinţă de presă: “Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum”
10:49
Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026
10:48
Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente!
10:39
Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: “E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială”
10:23
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”
10:05
Prima mutare oficială anunţată de Universitatea Cluj de la plecarea lui Sabău. A semnat contractul!
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 5 Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League 6 Cristi Chivu a surprins pe toată lumea și a lămurit situația: “Nu mi-a venit alt cuvânt, sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!Florin Talpan, atac devastator după ce site-ul UEFA a şters Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului!