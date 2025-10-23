AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la anunţul făcut de Iuliu Mureşan despre Dan Petrescu, la decizia luată de David Popovici.

1. Revenire la FCSB

Veşti bune pentru Charalambous şi Pintilii: Daniel Graovac a revenit la antrenamente. “Le face integral”, a confirmat Mihai Stoica, înaintea meciului cu Bologna.

2. Anunţul lui Mureşan

Iuliu Mureşan a anunţat că Dan Petrescu nu va reveni la CFR Cluj în următoarele trei săptămâni. Până atunci, Ovidiu Hoban se va ocupa de echipa din Gruia.