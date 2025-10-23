AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie

Publicat: 23 octombrie 2025, 16:54

Comentarii

Jucătorii FCSB-ului / Hepta

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie sunt pe as.ro, de la anunţul făcut de Iuliu Mureşan despre Dan Petrescu, la decizia luată de David Popovici.



AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie

1. Revenire la FCSB

Veşti bune pentru Charalambous şi Pintilii: Daniel Graovac a revenit la antrenamente. “Le face integral”, a confirmat Mihai Stoica, înaintea meciului cu Bologna.

2. Anunţul lui Mureşan

Iuliu Mureşan a anunţat că Dan Petrescu nu va reveni la CFR Cluj în următoarele trei săptămâni. Până atunci, Ovidiu Hoban se va ocupa de echipa din Gruia.

3. Au mutat derby-ul

Tot de pe as.ro, afli şi când a fost mutat derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, care fusese programat iniţial pe 7 decembrie. Atunci vor avea însă loc alegerile pentru Primăria Capitalei.

4. A semnat Bergodi

Cristiano Bergodi e noul antrenor de la U Cluj. Italianul a semnat până în 2027 şi i-a luat locul lui Ovidiu Sabău.

5. Antrenament cu Popovici

Un român a plătit 3.250 de euro pentru o oră de antrenament cu David Popovici. Banii nu vor rămâne la campionul nostru, care îi va dona unei asociaţii care ajută copiii şi tinerii cu nevoi speciale.

Comentarii


