AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 23 octombrie
1. Revenire la FCSB
Veşti bune pentru Charalambous şi Pintilii: Daniel Graovac a revenit la antrenamente. “Le face integral”, a confirmat Mihai Stoica, înaintea meciului cu Bologna.
2. Anunţul lui Mureşan
Iuliu Mureşan a anunţat că Dan Petrescu nu va reveni la CFR Cluj în următoarele trei săptămâni. Până atunci, Ovidiu Hoban se va ocupa de echipa din Gruia.
3. Au mutat derby-ul
Tot de pe as.ro, afli şi când a fost mutat derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, care fusese programat iniţial pe 7 decembrie. Atunci vor avea însă loc alegerile pentru Primăria Capitalei.
4. A semnat Bergodi
Cristiano Bergodi e noul antrenor de la U Cluj. Italianul a semnat până în 2027 şi i-a luat locul lui Ovidiu Sabău.
5. Antrenament cu Popovici
Un român a plătit 3.250 de euro pentru o oră de antrenament cu David Popovici. Banii nu vor rămâne la campionul nostru, care îi va dona unei asociaţii care ajută copiii şi tinerii cu nevoi speciale.
