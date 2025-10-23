A fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB și acum înscrie pe bandă rulantă - Antena Sport

Închide meniul
A fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB și acum înscrie pe bandă rulantă

A fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB și acum înscrie pe bandă rulantă

Publicat: 23 octombrie 2025, 17:11

A fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB și acum înscrie pe bandă rulantă

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

Jordan Gele a rezistat doar șase luni la FCSB. Adus la campioana României în iarnă, fostul atacant de la Unirea Slobozia nu l-a impresionat pe Gigi Becali, iar acesta a decis în vară să renunțe la el.

Această plecare a fost de bun augur pentru Jordan Gele, cel care a ajuns în liga a doua din Qatar, la Al-Kharitiyath, acolo unde înscrie pe bandă rulantă.

Jordan Gele înscrie pe bandă rulantă după plecarea de la FCSB

În ultimul meci disputat în Qatar, Jordan Gele a marcat o dublă, împotriva celor de la Lusail. Echipa sa s-a impus cu 3-1, în etapa a patra a ligii secunde din Qatar. După golurile marcate în minutele 21 și 90, Gele a ajuns la 6 goluri marcate în 8 meciuri disputate la la Al-Kharitiyath.

Pe lângă cele 6 reușite ale lui Gele, el și-a mai trecut în cont și 3 pase decisive în primele 8 meciuri din Qatar. În comparație, la FCSB francezul a marcat un singur gol în 12 meciuri.

În vară, Jordan Gele a avut mai multe oferte de a rămâne în Liga 1. UTA, Hermannstadt și Metaloglobus s-au numărat printre echipele interesate de francez, dar acesta a decis să părăsească România și să meargă în Qatar.

  • 250.000 de euro este cota de piață a lui Jordan Gele, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 300.000 de euro este suma plătită de FCSB pentru transferul lui Jordan Gele de la Unirea Slobozia
