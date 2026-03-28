Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei: „Foarte dificil”

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 10:15

Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei: Foarte dificil”

Max Verstappen, la Red Bull/ Profimedia

Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a fost eliminat în Q2 în calificările Marelui Premiu al Japoniei. Kimi Antonelli a obținut pole-ul la Suzuka.

Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei

Max Verstappen a declarat că echipa se confruntă cu probleme mai mari față de cele de anul trecut. Campionul de la Red Bull a subliniat că unele părți ale mașinii încă nu funcționează așa cum și-ar dori, după trei etape ale sezonului de Formula 1.

Da, nu a fost bine. Am crezut că am rezolvat puțin în al treilea antrenament, dar a fost foarte dificil în calificări. Alunecă mult, dar în același timp, nu are rotația necesară în mijlocul virajelor, ceea ce face ca echilibrul să fie destul de complicat. Nu e scenariul ideal.

Cred că avem probleme mai mari față de anul trecut. Unele părți ale mașinii nu funcționează așa cum ne-am dori”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com, după calificările Marelui Premiu al Japoniei.

Max Verstappen va lua startul de pe locul 11 în cursa de la Suzuka. Olandezul de la Red Bull va împărți a șasea linie cu Esteban Ocon, de la Haas.

Verstappen a câștigat Marele Premiu al Japoniei de patru ori. El s-a impus la Suzuka în ultimii patru ani, anul trecut cu plecare din pole-position, podiumul fiind completat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.

Se schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această searăSe schimbă ora. Cum se dau ceasurile în această seară
Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Observator
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Câte operații estetice are Cristi Borcea. Anunțul care-i va surprinde pe mulți: „Eu sunt bărbat asumat!”
Fanatik.ro
Câte operații estetice are Cristi Borcea. Anunțul care-i va surprinde pe mulți: „Eu sunt bărbat asumat!”
11:09

Stadion de 64 de milioane de euro în România. Când va fi gata „bijuteria”
10:45

„Nu prea aș avea motive să rămân”. Daniel Pancu, mesaj categoric despre viitorul lui la CFR Cluj
10:36

„Ronaldo al spaniolilor”. Jucătorul care a primit nota 10, după ce Spania a dat recital cu Serbia
10:30

UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial
10:03

Lionel Messi, rezervă în amicalul câștigat la limită de Argentina. Jucătorii adverși s-au „bătut” pe tricoul lui
9:58

Cosmin Contra a spus cine e de vină la golul marcat de turci cu România! Ce a spus de Mircea Lucescu
1 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 2 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 3 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 4 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 5 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului 6 Anunțul așteptat de toți fanii. Diego Simeone a decis unde va antrena sezonul viitor
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune