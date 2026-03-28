Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei: „Foarte dificil”

Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a fost eliminat în Q2 în calificările Marelui Premiu al Japoniei. Kimi Antonelli a obținut pole-ul la Suzuka.

Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei

Max Verstappen a declarat că echipa se confruntă cu probleme mai mari față de cele de anul trecut. Campionul de la Red Bull a subliniat că unele părți ale mașinii încă nu funcționează așa cum și-ar dori, după trei etape ale sezonului de Formula 1.

„Da, nu a fost bine. Am crezut că am rezolvat puțin în al treilea antrenament, dar a fost foarte dificil în calificări. Alunecă mult, dar în același timp, nu are rotația necesară în mijlocul virajelor, ceea ce face ca echilibrul să fie destul de complicat. Nu e scenariul ideal.

Cred că avem probleme mai mari față de anul trecut. Unele părți ale mașinii nu funcționează așa cum ne-am dori”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com, după calificările Marelui Premiu al Japoniei.