Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei: „Foarte dificil”

Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a fost eliminat în Q2 în calificările Marelui Premiu al Japoniei. Kimi Antonelli a obținut pole-ul la Suzuka.
Cursa Marelui Premiu al Japoniei va fi duminică, de la ora 07:45, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.
Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei
Max Verstappen a declarat că echipa se confruntă cu probleme mai mari față de cele de anul trecut. Campionul de la Red Bull a subliniat că unele părți ale mașinii încă nu funcționează așa cum și-ar dori, după trei etape ale sezonului de Formula 1.
„Da, nu a fost bine. Am crezut că am rezolvat puțin în al treilea antrenament, dar a fost foarte dificil în calificări. Alunecă mult, dar în același timp, nu are rotația necesară în mijlocul virajelor, ceea ce face ca echilibrul să fie destul de complicat. Nu e scenariul ideal.
Cred că avem probleme mai mari față de anul trecut. Unele părți ale mașinii nu funcționează așa cum ne-am dori”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com, după calificările Marelui Premiu al Japoniei.
Max Verstappen va lua startul de pe locul 11 în cursa de la Suzuka. Olandezul de la Red Bull va împărți a șasea linie cu Esteban Ocon, de la Haas.
Verstappen a câștigat Marele Premiu al Japoniei de patru ori. El s-a impus la Suzuka în ultimii patru ani, anul trecut cu plecare din pole-position, podiumul fiind completat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.
